Feyenoord op rapport: beste speler krijgt ondanks totale afslachting tegen Lille OSC toch een 7

Feyenoord heeft de competitiefase van de Champions League woensdagavond afgesloten met een ontluisterende 6-1 nederlaag bij Lille OSC. De Rotterdammers, die ook nog Santiago Gimenez en Justin Bijlow geblesseerd zagen uitvallen, moeten daardoor genoegen nemen met de tussenronde van het miljardenbal. Voetbalzone deelt rapportcijfers uit aan alle basisspelers van Feyenoord én de spelers die minimaal 45 minuten speelden.

Feyenoord kende nog een prima beginfase in Lille. Hoewel de ploeg vroeg op achterstand kwam, herstelde Gimenez de schade ook alweer binnen afzienbare tijd. Naarmate de eerste helft vorderde, verloor Feyenoord steeds meer grip. In de tweede helft liep Lille vervolgens verder uit, tot een pijnlijke 6-1.

Bijlow keepte een degelijke wedstrijd, tot hij na ruim een half uur verkeerd terechtkwam en moest worden vervangen door Timon Wellenreuther. De Duitser had met name in de 2-1 een negatief aandeel, door opvallend ver zijn doel uit te komen.

Achterin had Bart Nieuwkoop het erg lastig met de opkomende Mitchel Bakker. Dat had er ook mee te maken dat Anis Hadj Moussa zijn rechtsback lang niet altijd kon helpen. Ook aan de linkerkant, met Gijs Smal en Igor Paixão, had Feyenoord het soms moeilijk. Overigens was Smal aanvallend wel een aantal keer gevaarlijk met goede passes.

Hoewel ze er niet altijd evenveel aan konden doen, speelden Gernot Trauner (twee eigen goals) en Dávid Hancko een ongelukkige rol bij de 2-1, 3-1 en 5-1. Op het middenveld was met name Thomas Beelen een zwakke schakel, maar ook Hwang In-beom, diens vervanger Gjivai Zechiël en Antoni Milambo konden nauwelijks potten breken.

Gimenez haalde eigenlijk als enige Feyenoorder nog enigszins zijn niveau. De Mexicaan zag een goal worden afgekeurd en maakte even later alsnog de 1-1. Maar halverwege de eerste helft moest hij de strijd geblesseerd staken. Zijn vervanger Ayase Ueda wist het, evenals vrijwel al zijn teamgenoten, niet waar te maken.

Justin Bijlow 6,5

Bart Nieuwkoop 4

Gernot Trauner 4,5

Dávid Hancko 4,5

Gijs Smal 5

Thomas Beelen 4,5

Hwang In-beom 5,5

Antoni Milambo 5

Anis Hadj Moussa 4,5

Santiago Gimenez 7

Igor Paixão 5

Timon Wellenreuther 4

Gjivai Zechiël 5

Ayase Ueda 4,5