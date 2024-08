Feyenoord ontvangt openingsbod van tientallen miljoenen op Santiago Gimenez

Nottingham Forest heeft zich officieel bij Feyenoord gemeld voor Santiago Gimenez. Volgens De Telegraaf bedraagt het openingsbod van de Engelse club 25 miljoen euro, inclusief bonussen. Bij Feyenoord ligt de Mexicaanse spits nog tot medio 2027 vast.

Volgens journalist Marcel van der Kraan is het spel op de wagen. Feyenoord lijkt nog niet akkoord te gaan met het eerste formele bod op de 23-jarige spits. Waar het aanbod van Nottingham Forest middels bonussen kan oplopen tot 25 miljoen euro, taxeert Transfermarkt Gimenez op 40 miljoen euro.

Van der Kraan denkt dat Feyenoord inzet op een ruime recordtransfersom. Het uitgaande transferrecord staat sinds deze zomer op naam van Mats Wieffer, die voor 30 miljoen euro vertrok naar Brighton & Hove Albion.

Gimenez zelf zegt niet meteen ‘nee’ tegen een overstap naar Nottingham Forest. “De spits en zijn vader voerden al meerdere gesprekken met de eigenaar en trainer en lijken een transfer niet op voorhand uit te sluiten.”

Feyenoord betaalde in de zomer van 2022 zo’n 6 miljoen euro om Gimenez los te weken bij CD Cruz Azul. In 89 officiële wedstrijden was de Mexicaan goed voor 53 doelpunten en 13 assists.

Met Feyenoord won Gimenez alle Nederlandse prijzen. De linkspoot heeft inmiddels al 30 interlands, 4 doelpunten en 2 assists namens Mexico achter zijn naam staan. Met zijn land won Gimenez in 2023 de Gold Cup.

Met Ayase Ueda en Julián Carranza heeft Feyenoord naast Gimenez nog twee centrumspitsen onder contract staan. Toch is de kans groot dat directeur Dennis te Kloese bij een vertrek van de goaltjesdief de transfermarkt op gaat voor een vervanger.