Feyenoord ontvangt nieuw bod op Gimenez en kan ineens recordsom krijgen

Nottingham Forest heeft een nieuw bod op Santiago Gimenez neergelegd bij Feyenoord, zo meldt Fabrizio Romano zondagavond. Al twee keer eerder werd de Premier League-club de deur gewezen, maar de belangstelling blijft serieus. De spits van de Rotterdammers kan nu voor 33 miljoen euro de overstap maken.

Het laatste bod dat op tafel lag bedroeg 26 miljoen euro plus 4 miljoen euro aan bonussen. Nu heeft Nottingham Forest het voorstel dus nog met 3 miljoen euro verhoogd.

Mocht Feyenoord het bod accepteren, dan zou Gimenez de boeken ingaan als duurste uitgaande transfer uit de clubgeschiedenis.

Eerder werd al duidelijk dat Dennis te Kloese alleen bereid zou zijn mee te denken over een overstap als het transferrecord verbroken wordt, en dat is bij dit bod het geval. Dat record ligt nu in handen van Mats Wieffer, die deze zomer voor 32 miljoen euro de overstap maakte naar Brighton & Hove Albion.

Het is wel de vraag of Gimenez de overstap zelf ziet zitten. Afgelopen woensdag maakte het Algemeen Dagblad bekend dat de spits liever bij Feyenoord wil blijven, maar Romano meldt nu dat hij een transfer toch wel ziet zitten.

Met nog een week te gaan voordat de transfermarkt sluit neemt de interesse in Gimenez steeds verder toe. Ook Leicester City zou zich afgelopen week al gemeld hebben bij Feyenoord.

Zondag kreeg Gimenez een basisplek in het Eredivisie-duel met Sparta Rotterdam (1-1). In dat duel kon hij niet overtuigen en hij werd een kwartier voor tijd naar de kant gehaald ten faveure van Ayase Ueda.