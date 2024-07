Feyenoord neemt zes spelers niet mee naar Lissabon voor oefenduel met Benfica

Feyenoord reist zaterdag af naar Lissabon, waar het zondagavond gaat oefenen tegen Benfica. Zes spelers van de Rotterdammers zullen de reis van het trainingskamp in Oostenrijk naar Portugal niet maken en vliegen terug naar Nederland.

Gijs Smal, Julián Carranza, Quinten Timber, Chris-Kévin Nadje, Jeyland Mitchell en Calvin Stengs zijn de spelers die de trip naar Portugal niet meemaken. Al die spelers zijn geblesseerd of nog niet fit genoeg.

Nadje maakte minuten in de oefenwedstrijden tegen FC Dordrecht, KRC Genk en Cercle Brugge, maar is nog niet klaar voor de wedstrijd tegen Benfica.

Een andere zomeraanwinst, Mitchell, kwam onlangs pas aan in Rotterdam en zal in die stad verder werken aan zijn opbouw richting het komende Eredivisie-seizoen.

De afwezigheid van Stengs tegen Benfica komt evenmin als een verrassing. De aanvallende middenvelder moest vrijdag al verstek laten gaan bij de open training op het trainingskamp in Oostenrijk.

Duidelijk was toen al dat het om een blessure ging. Het is nog onzeker of Stengs er op 4 augustus bij is, wanneer de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV op het programma staat.

Jan Plug moest de openbare training afgelopen vrijdag ook overslaan, maar de negentienjarige Katwijker is er wel bij in Lissabon. Gernot Trauner en Jaden Slory, die er al niet bij waren op het trainingskamp in Oostenrijk, zijn ook niet van de partij tegen Benfica.

