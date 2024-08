Feyenoord maakt rugnummers bekend: Quilindschy Hartman krijgt zeer opvallend nieuw nummer toegewezen

Feyenoord heeft de rugnummers voor het seizoen 2024/25 bekendgemaakt. De grootste verrassing komt daarbij zonder twijfel op naam van Quilindschy Hartman. De vleugelverdediger wisselt zijn rugnummer 5 in voor rugnummer 11.

Feyenoord speelt zondag zijn eerste officiële wedstrijd van het seizoen. PSV is dan de tegenstander in de jaarlijkse strijd om de Johan Cruijff Schaal.

De selectie van Feyenoord weet nu officieel welke rugnummers zij zullen dragen in de jacht op het eremetaal. Hartman is voorlopig nog revaliderende van zijn zware knieblessure, maar zal dit seizoen zijn rentree maken met rugnummer 11.

Nieuwkomer Gijs Smal neemt rugnummer 5 over van de geblesseerde Oranje-international. Ook de andere nieuwkomers weten welk nummer volgend seizoen achterop hun shirt staat.

Anis Hadj-Moussa, overgekomen van Patro Eisden, draagt komend seizoen nummer 23. Julián Carranza zal spelen met rugnummer 19 en talentvolle verdediger Jeyland Mitchell heeft rugnummer 20 toegewezen gekregen. Bij Chris-Kévin Nadje prijkt rugnummer 34 achterop.

Het is vooralsnog onduidelijk of Justin Bijlow of Timon Wellenreuther volgend seizoen de eerste keeper bij Feyenoord wordt, maar de sluitposten behouden gewoon hetzelfde rugnummer als vorig jaar. Bijlow dus 'gewoon' met 1, Wellenreuther met 22.

Volledige lijst met rugnummers Feyenoord:

1. Justin Bijlow2. Bart Nieuwkoop3. Thomas Beelen4. Lutsharel Geertruida5. Gijs Smal6. Ramiz Zerrouki8. Quinten Timber9. Ayase Ueda10. Calvin Stengs11. Quilindschy Hartman14. Igor Paixão15. Marcos Lopez17. Luka Ivanušec18. Gernot Trauner19. Julián Carranza20. Jeyland Mitchell21. Marcus Pedersen22. Timon Wellenreuther23. Anis Hadj Moussa24. Gjivai Zechiël25. Leo Sauer26. Givairo Read27. Antoni Milambo28. Neraysho Kasanwirjo29. Santiago Gimenez30. Ezequiel Bullaude32. Ondrej Lingr33. Dávid Hancko34. Chris-Kévin Nadje35. Patrik Wålemark36. Antef Tsoungui37. Jaden Slory39. Mikki van Sas