Feyenoord maakt melding van nieuwe blessure: international blijft achter in Rotterdam

Ibrahim Osman heeft zich afgemeld bij Ghana, zo laat Feyenoord dinsdagmiddag weten via de officiële kanalen. De negentienjarige buitenspeler blijft deze week in Rotterdam om een aangepast programma te volgen.

Feyenoord laat direct weten dat het gaat om een lichte blessure. Osman werkt op trainingscomplex 1908 aan zijn herstel en zal daardoor twee interlands met zijn geboorteland missen.

De tweevoudig international van Ghana was uitgenodigd voor de twee belangrijke interlands tegen Soedan in het kader van de kwalificatie voor de Afrika Cup. Osman zal tijdens dat tweeluik echter geen bijdrage leveren.

Het is onbekend waar Osman precies last van heeft. Ook is het nog niet duidelijk of hij op zaterdag 19 oktober om 21.00 uur in actie kan komen tijdens het uitduel met Go Ahead Eagles in Deventer.

Osman had de laatste weken een basisplaats bij Feyenoord. In zijn eerste 268 minuten (vijf duels) wist de Ghanees nog geen bijdrage te leveren aan doelpunten. Wel pakte hij twee keer geel.

Tsoungui

Voor Feyenoorder Antef Tsoungui (21), die op huurbasis speelt voor OH Leuven, ziet het er een stuk slechter uit. De Belgische verdediger heeft tijdens een duel op de training een scheur in zijn kruisband opgelopen.

Op een dergelijke blessure staat een lange hersteltijd, waardoor men vreest dat Tsoungui niet meer in actie komt namens Leuven. De Belgische club heeft een optie tot koop op de rechtspoot, maar nu zal moeten blijken wat daarmee gaat gebeuren.