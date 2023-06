Feyenoord maakt haast en brengt openingsbod uit op Ricardo Pepi

Donderdag, 1 juni 2023 om 12:06 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:52

Feyenoord maakt haast in de jacht op Ricardo Pepi. De Rotterdammers willen de spits graag overnemen van FC Augsburg en hebben een eerste bod ingediend bij de club uit de Bundesliga, weet Fabrizio Romano. Hoe hoog het bod van Feyenoord is wordt niet bekendgemaakt. Augsburg verlangt naar verluidt zo'n zestien miljoen euro voor Pepi, hetzelfde bedrag dat de Duitsers in januari 2022 aan FC Dallas betaalden.

Pepi degradeerde dit seizoen met FC Groningen naar de Keuken Kampioen Divisie, maar was een van de weinige lichtpuntjes bij de Trots van het Noorden. De international van de Verenigde Staten kwam in 31 officiële wedstrijden tot dertien goals en drie assists. Ook PSV hengelt naar de diensten van Pepi. De Eindhovenaren hebben met Earnest Stewart een mogelijke troef in handen, daar de technisch directeur en de aanvaller allebei de Amerikaanse nationaliteit hebben.

Pepi kwam vorig jaar januari voor zestien miljoen euro van FC Dallas naar Augsburg, maar wist bij de Duitsers nog niet te imponeren. Door Duitse media werd hij al betiteld als Mega-Flop. In totaal kwam de Amerikaan zestien keer in actie voor de nummer vijftien van de Bundesliga. Daarin wist hij niet te scoren. Augsburg zou naar verluidt bereid zijn om mee te werken aan een transfer van de spits, mits hetzelfde bedrag op tafel wordt gelegd als anderhalf jaar geleden door de club betaald is aan Dallas.

Romano rept met geen woord over de hoogte van het openingsbod, maar weet dat Feyenoord een eerste aanbieding heeft gedaan. Bij de kersverse landskampioen is Santiago Giménez een gewild doelwit. De Mexicaan staat in de nadrukkelijke belangstelling van Benfica, dat net als Feyenoord de titel in de wacht sleepte en zich dus eveneens wist te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. Giménez heeft zelf echter aangegeven graag bij Feyenoord te willen blijven.

Pepi reageerde zondag bij ESPN op de geruchten over een mogelijke transfer. Een langer verblijf bij FC Groningen sluit hij uit. "Ik weet nog niet wat er gaat gebeuren volgend seizoen", aldus de centrumspits. "Ik wil eerst het seizoen afmaken. In de komende weken of maanden zal er meer duidelijkheid komen. Er zijn veel geruchten. Ik denk dat dat goed is, maar we weten ook dat geruchten vaak niet kloppen. Ik hou van de competitie en hoe hier wordt gewerkt met jonge spelers, dus ik zou graag in Nederland blijven."