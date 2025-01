Feyenoord krijgt nog meer concurrentie in de strijd om Cesare Casadei, zo meldt Fabrizio Romano. Napoli bereidt namelijk een bod voor op de 21-jarige middenvelder van Chelsea. Eerder werd al bekend dat ook Torino naar zijn diensten hengelt. Romano schrijft dat twee niet nader genoemde Engelse clubs ook bezig zijn met Casadei.

Enkele weken geleden werd al bekend dat een terugkeer naar de Serie A het meest voor de hand liggende scenario was voor de Italiaanse spelmaker. Met de concrete interesse van Napoli, waar Antonio Conte aan het roer staat, in het achterhoofd lijkt dat scenario weer een stap dichterbij te komen.

Napoli zet in op een permanente transfer, terwijl Feyenoord hoopt op een huurdeal met een verplichte optie tot koop. In beide gevallen wil Chelsea een doorverkooppercentage, aldus Romano.

Bij de ploeg van Conte zou Casadei gaan strijden om de titel. Napoli staat momenteel namelijk op de eerste plaats in de Serie A. Nummer twee Atalanta staat op drie punten achterstand, maar heeft wel één wedstrijd minder gespeeld. Nummer drie Inter staat vier punten achter Napoli en heeft twee duels minder gespeeld.

Casadei is volgens Transfermarkt tien miljoen euro waard. De Italiaan kwam dit seizoen nog tot geen enkele minuut in de Premier League. Wel maakte Casadei vijf keer zijn opwachting in de Conference League en één keer in de Carabao Cup.

Chelsea maakte in de zomer van 2022 bijna vijftien miljoen euro over aan Inter om Casadei daar los te weken. De middenvelder maakte nooit zijn debuut in de hoofdmacht van I Nerazzurri.

Ook in Londen komt de rechtspoot maar weinig aan de bak. Na tweeënhalf jaar staat de teller op slechts zeventien optredens namens the Blues. Wel kwam Casadei in de eerste seizoenshelft van 2023/24 tot 25 wedstrijden voor Leicester City, dat hem op huurbasis overnam van Chelsea.