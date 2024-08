Feyenoord kan spoedig een bod van 35,5 miljoen euro op Geertruida verwachten

Feyenoord kan in de komende 48 uur hoogstwaarschijnlijk nog een bod van Aston Villa op Lutsharel Geertruida verwachten, zo onthult The Telegraph woensdag. De interesse van the Villans in de verdediger was al langer bekend, maar nu lijkt de Premier League-club het aantrekken van Geertruida te hebben verheven tot topprioriteit.

Volgens de berichtgeving ziet manager Unai Emery de urgentie om Geertruida toe te voegen aan zijn selectie en hij stuurt bij de clubleiding aan op een inkomende transfer.

De krant weet dat Aston Villa zijn zakken aan het schrapen is om met een bod van 30 miljoen pond, omgerekend 35,5 miljoen euro, over de brug te komen. Er zijn al meerdere gesprekken met Feyenoord gevoerd, dus de geïnteresseerde koper weet wat Geertruida moet kosten.

Net als eerder is het slagen van de deal nog wel afhankelijk van één speler: Diego Carlos. Aston Villa wil de 31-jarige centrumverdediger per se verkopen om financiële ruimte te maken voor de komst van de Feyenoorder.

Eerder bereikte Aston Villa al een akkoord met Valencia over de huurtransfer van Enzo Barrenechea naar Valencia en met Bologna over de overstap van Samuel Iling-Junior. Nu moet alleen Carlos nog vertrekken.

Na de nederlaag tegen Arsenal (0-2) van afgelopen weekend maakte Emery al duidelijk dat hij hoopt dat er snel een bod wordt gedaan op Geertruida. Hij is nog niet tevreden over zijn defensie en de manager wil zeker met het oog op het aanstaande Champions League-voetbal meer zekerheid inbouwen.

Feyenoord heeft ondertussen het plan om Geertruida de absolute topverdiener te maken, weet De Telegraaf. De Rotterdammers willen het contract van de Oranje-international, die nog tot medio 2025 vastligt, dolgraag verlengen.