Feyenoord kan overbodige Ezequiel Bullaude elders in de Eredivisie stallen

Fortuna Sittard wil Ezequiel Bullaude (23) huren van Feyenoord, zo meldt Voetbal International maandag. De Argentijnse middenvelder ligt nog tot medio 2027 vast in Rotterdam-Zuid, maar mag vertrekken uit De Kuip.

Het is nog maar de vraag of Feyenoord en Fortuna tot een akkoord zullen komen. “Feyenoord stuurt vooralsnog aan op verkoop, maar Fortuna kan zich geen afkoopsommen permitteren. De Limburgers hopen Bullaude dan ook te kunnen huren.” Bij Feyenoord komt Bullaude niet in de plannen van Brian Priske voor.

Bullaude werd in de zomer van 2022 voor 2 miljoen euro overgenomen van Godoy Cruz. Sindsdien speelde de Argentijn slechts vijftien officiële wedstrijden namens Feyenoord, waarin hij goed was voor een doelpunt en twee assists.

In het afgelopen seizoen speelde Bullaude op huurbasis voor Boca Juniors. Terug in zijn geboorteland fungeerde de rechtspoot voornamelijk als invaller. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 2,2 miljoen euro.

Ondertussen is ook buitenspeler Patrik Wålemark dicht bij een nieuwe uitleenbeurt. De 22-jarige Zweed was zondag aanwezig bij de wedstrijd van Lech Poznan, dat hem voor een seizoen gaat huren van Feyenoord.

Het vertrek van doelman Justin Bijlow zal op korte termijn worden aangekondigd. Southampton gaat de 26-jarige doelman voor een seizoen huren van Feyenoord.

Indien Bijlow twintig wedstrijden keept namens de Engelse club maakt hij voor 8 miljoen euro de definitieve overstap. Southampton moet zich in dat geval wel handhaven in de Premier League.