Feyenoord heeft Gabriele Parlanti binnen en stalt hem direct bij FC Dordrecht in de Keuken Kampioen Divisie

Gabriele Parlanti maakt definitief de overstap naar Feyenoord, zo maken de Rotterdammers bekend via de officiële kanalen. De twintigjarige middenvelder, die voor een niet nader genoemd bedrag overkomt van het Italiaanse Triestina, tekent een contract tot medio 2026 met de optie voor nog een jaar. Parlanti wordt dit seizoen gestald bij satellietclub FC Dordrecht.

Mark Ruijl, Head of Global Football van Feyenoord, is tevreden met de komst van de Italiaan. “Gabriele is een technisch vaardige middenvelder die met veel flair en lef durft te spelen. Wij denken dat hij snel zijn weg in Nederland zal gaan vinden en verwachten dat hij zich hier uitermate goed kan doorontwikkelen. Daar gaan wij hem zo goed mogelijk bij helpen.”

Ook Parlanti is in zijn nopjes met de transfer. “Het geeft mij een trots gevoel om bij een grote club als Feyenoord mijn voetbalcarrière een vervolg te geven. Ik zal het komende seizoen op huurbasis bij FC Dordrecht gaan spelen en ga daar mijn uiterste best doen om te laten zien wat ik in huis heb.”

De rechtspoot lag bij Triestina nog tot medio 2027 vast, waardoor Feyenoord zo goed als zeker een transfersom voor hem heeft moeten betalen. Transfermarkt schat de marktwaarde van Parlanti in op zo’n 400.000 euro.

Parlanti brak door bij Sestri Levante, namens wie hij in 95 officiële wedstrijden goed was voor 9 doelpunten en 1 assist. In het seizoen 2022/23 promoveerde hij met Sestri van de Serie D naar de Serie C.

De Italiaan stond sinds afgelopen januari onder contract bij Triestina, dat hem wel direct weer verhuurde aan Sestri. Nu verlaat de Italiaan Triestina zonder ook maar één officieel duel in de hoofdmacht te hebben gespeeld.

De middenvelder wordt de tweede jeugdige speler die deze zomer door Feyenoord wordt gekocht om vervolgens direct te worden uitgeleend aan Dordrecht. De twintigjarige spits Devin Haen, die voor 150.000 euro werd overgenomen van De Graafschap, ging Parlanti voor.

