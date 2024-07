Feyenoord heeft Devin Haen binnen, maar stalt hem direct elders in Nederland

Feyenoord heeft spits Devin Haen (20) overgenomen van De Graafschap, zo maakt de Stadionclub bekend via de officiële kanalen. De Rotterdammers maken naar verluidt zo’n 150.000 euro over aan de Superboeren. Haen, die ooit te boek stond als een groot talent, speelt komend seizoen op huurbasis voor alliantie-club FC Dordrecht.

Haen heeft tot medio 2026 getekend in De Kuip, met de optie voor nog een jaar. De jonge aanvalsleider uit Winterswijk gold bij De Graafschap jarenlang als een groot talent uit de eigen gelederen.

Devin Haen, welkom en veel succes bij @fcdordrechtnl! — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) July 3, 2024

Zo was Haen als speler van De Graafschap jeugdinternational van Oranje, een gegeven dat niet vaak voorkomt. De rechtspoot vertegenwoordigde Nederland van de Onder 18 tot 20. Na zijn doorbraak in de hoofdmacht van De Graafschap stagneerde de ontwikkeling van Haen, mede door blessureleed.

In totaal kwam Haen in 83 officiële wedstrijden in actie namens De Graafschap. Daarin was de spits goed voor 14 doelpunten en 3 assists. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 400.000 euro, maar Feyenoord maakt volgens eerdere berichtgeving van De Gelderlander slechts anderhalve ton over naar Doetinchem.

Haen moet zijn dromen van De Kuip dus nog even uitstellen, daar Feyenoord hem direct doorverhuurt aan alliantie-club Dordrecht. De jonge spits kan zich zaterdag tijdens een oefenduel direct laten zien tegen zijn broodheer. Dordrecht en Feyenoord oefenen dan om 14:30 uur tegen elkaar.

“Voor mij is dit een unieke kans om een volgende stap in mijn carrière te zetten”, reageert Haen via de clubwebsite van Feyenoord. “Ik ben zeer trots dat ik bij deze grote club een contract heb mogen tekenen en heb vertrouwen in de plannen die de club met mij heeft. Voor nu is het belangrijk dat ik het komende seizoen op huurbasis bij FC Dordrecht veel vlieguren kan maken. Daar kijk ik erg naar uit.”

Ook Mark Ruijl, Head of Global Football bij Feyenoord, komt aan het woord. “Devin is een speler die we al geruime tijd volgen. Ondanks zijn nog jonge leeftijd heeft hij al meer dan zeventig wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie achter zijn naam staan. Wij zijn dan ook verheugd dat hij bij Feyenoord heeft getekend en dat hij middels een verhuurperiode bij FC Dordrecht zich verder kan ontwikkelen.”

