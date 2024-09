Feyenoord heeft betere optie dan Jordan Lotomba mogelijk al in huis: ‘Hoeveel minder is hij?’

Jordan Lotomba heeft in zijn eerste weken als speler van Feyenoord nog geen onuitwisbare indruk kunnen achterlaten, zo blijkt ook in FC Rijnmond. Commentator Vincent Schildkamp en verslaggever Dennis van Eersel zijn geschrokken van het niveau van de 26-jarige vleugelverdediger.

Feyenoord betaalde afgelopen zomer minstens 2,2 miljoen euro om Lotomba op te pikken bij OGC Nice. De achtvoudig international van Zwitserland strijkt vermoedelijk een fors salaris op in De Kuip.

Lotomba debuteerde tegen FC Groningen (2-2) met een assist, maar viel vervolgens door de mand in het thuisduel met Bayer Leverkusen (0-4 nederlaag). Ook tegen NAC Breda (2-0 winst) en NEC Nijmegen (1-1) kreeg Lotomba de kans van Feyenoord-trainer Brian Priske.

Hoewel Lotomba tegen NEC de late gelijkmaker scoorde, ziet Schildkamp het nog niet in hem zitten. “Ik denk dat Feyenoord een paar spelers heeft gehaald die niet de vereiste kwaliteit hebben.”

“Ik heb Lotomba nu een paar keer zien spelen en ik kan er nog geen touw aan vastknopen waar die jongen nu precies goed in is. Waar hij niet zo goed in is, is wel duidelijk”, oordeelt Schildkamp kritisch.

Van Eersel sluit zich daarbij aan. De journalist is van mening dat Feyenoord in de eigen gelederen al betere spelers heeft rondlopen. “Givairo Read bijvoorbeeld. Hoeveel minder gaat hij zijn als hij de kans krijgt? Ik vind het erg tegenvallen wat Lotomba tot nu toe laat zien. Tegen NEC maakte hij wel een belangrijke goal, maar verder vond ik het ook deze wedstrijd weer niet erg indrukwekkend.”

De achttienjarige Read verlengde onlangs zijn contract bij Feyenoord, waardoor hij nog tot medio 2028 vastligt in De Kuip. De Amsterdamse vleugelverdediger speelde tot dusver drie officiële wedstrijden namens de Rotterdamse hoofdmacht.