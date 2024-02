Feyenoord heeft beet: toptalent gaat komende week tot medio 2028 tekenen

De entourage van toptalent Leo Sauer reist deze week af naar De Kuip, waar de achttienjarige Slowaak zijn contract tot medio 2028 gaat verlengen. Dat nieuws brengt 1908.nl woensdag naar buiten. Sauer gaat zich definitief langer aan Feyenoord verbinden en zijn familie wil daarbij graag aanwezig zijn.

Sauer groeide op in zijn geboorteland Slowakije, waar hij de jeugdopleiding van Slovan Bratislava en MSK Zilina doorliep. In 2021 besloot Feyenoord hem naar Nederland te halen. Eerst als huurspeler, later definitief. Daarmee was een transfersom van slechts 235.000 euro gemoeid.

Sauer begon in Feyenoord Onder 21, maar kreeg in de voorbereiding op het huidige seizoen de mogelijkheid van Arne Slot om zich te laten zien bij de A-selectie. Afgelopen augustus maakte hij zijn debuut in de hoofdmacht in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam.

Slot bracht Sauer halverwege het duel binnen de lijnen en zag hem in blessuretijd de belangrijke 2-2 aantekenen. Een maand later maakte Sauer ook zijn Europese debuut namens Feyenoord, toen hij in de Champions League mocht aantreden tegen Celtic.

De talentvolle Sauer lag al tot medio 2026 vast in Rotterdam-Zuid, maar plakt daar dus nog twee seizoenen aan vast. De verwachting is dat Feyenoord in de komende week melding maakt van de contractverlenging van de rechtspoot.

Dat Sauer zijn doorbraak beleefde in 2023 blijkt wel uit zijn marktwaarde. Transfermarkt schat de buitenspeler momenteel in op vijf miljoen euro. In januari vorig jaar was dat nog één miljoen euro. Sauer wist zijn marktwaarde in een jaar tijd dus te vervijfvoudigen.

Onlangs was Sauer nog belangrijk met een assist tijdens de 1-0 zege op RKC Waalwijk. De Slowaak, die hoopt te worden geselecteerd voor het EK, leverde een hoekschop perfect af op het hoofd van Mats Wieffer. In totaal speelde Sauer tot dusver 236 minuten in de hoofdmacht van Feyenoord, verdeeld over 11 optredens. Daarin was hij goed voor een aardig moyenne: één doelpunt en drie assists.

