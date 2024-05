‘Feyenoord grijpt mis: target één stap verwijderd van transfer naar Spanje’

Luciano Rodríguez lijkt Liverpool Montevideo te gaan inruilen voor Girona, dat onderdeel is van de City Football Group. Dat meldt journalist César Luis Merlo op X. De twintigjarige Uruguayaan was in januari nog heel dicht bij een overgang naar Feyenoord, maar tot een akkoord kwam het niet. Nu lijkt Rodríguez dus over te stappen naar Girona. Fabrizio Romano meldde begin april dat Feyenoord nog altijd hoopte op de komst van de rechtspoot.

Merlo schrijft dat de aanvaller ‘één stap verwijderd’ is van een overgang naar Girona. De Spanjaarden hebben een bod gedaan van naar verluidt 13,9 miljoen euro voor zeventig procent van de transferrechten van Rodríguez. De speler zelf zou al een persoonlijk akkoord hebben bereikt. Het zou gaan om een contract van vijf jaar. Momenteel worden de laatste details besproken tussen de clubs, zo klinkt het.

De zaakwaarnemer van Rodríguez, Mauricio Machado, bevestigt in gesprek met 100% Deporte dat Girona concreet is en dat er ook andere clubs op het vinkentouw zitten. “We hebben vandaag een concreet bod ontvangen, rechtstreeks uit Girona.”

“We hebben een ontmoeting gehad met de president van River Plate en ze zijn geïnteresseerd om de onderhandelingen nieuw leven in te blazen. Morgen hebben we een ontmoeting met Palmeiras voor Luciano”, aldus Machado.

“Girona biedt het bedrag waar Liverpool Montevideo om vraagt. Er wordt onderhandeld over het percentage van de transferrechten dat verkocht zou worden. Liverpool Montevideo wil minimaal 25% behouden”, vervolgt de agent.

Machado bevestigt dat Rodríguez in januari heel dicht bij een transfer naar Feyenoord was. Het gebrek aan tijd was echter het grootste probleem. “Als we in januari nog een week de tijd hadden gehad zou Luciano naar Feyenoord zijn gegaan. We waren heel dicht bij het sluiten van een deal.”

Rodríguez speelt doorgaans als rechtsbuiten of in de punt van de aanval. De enkelvoudig international van Uruguay speelt sinds januari 2023 voor Liverpool Montevideo, dat ruim vijf ton betaalde aan het Uruguayaanse Progreso.

