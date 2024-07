Feyenoord gaat zonder één belangrijke steunpilaar op trainingskamp

Feyenoord vertrekt maandag op trainingskamp naar Oostenrijk, maar doet dat zonder Gernot Trauner. De centrumverdediger heeft een blessure overgehouden aan het EK in Duitsland en heeft de komende tijd nodig om te herstellen, schrijven de Rotterdammers. Justin Bijlow en Lutsharel Geertruida zijn wel van de partij.

Voor de nieuwe hoofdtrainer Brian Priske wordt het zijn eerste trainingskamp met Feyenoord. De Deen heeft dertig spelers geselecteerd voor het tripje naar het Alpenland.

Trauner is daar dus niet één van. De Oostenrijker kwam terug uit Duitsland met een blessure, al communiceert Feyenoord niks over de aard van die kwetsuur. Ook Quilindschy Hartman is er vanwege een blessure niet bij.

Jaden Slory stapt vanwege fysieke klachten een week later in het vliegtuig. Quinten Timber, Julián Carranza en Gijs Smal, allemaal revaliderende, vertrekken wel maandag naar Oostenrijk, waar zij 'op weg naar volledig herstel een individueel programma volgen'.

Bijlow en Geertruida

Justin Bijlow en Lutsharel Geertruida reizen ook mee met de selectie van de Rotterdammers. Het tweetal werd twaalf dagen geleden met het Nederlands elftal uitgeschakeld op het EK - Engeland was met 1-2 te sterk - en heeft klaarblijkelijk afdoende vakantie gevierd.

Feyenoord trapt het seizoen op 4 augustus officieel af. PSV is dan de tegenstander in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Zes dagen later spelen de manschappen van Priske de eerste Eredivisie-wedstrijd van het seizoen, thuis tegen Willem II.

Volledige selectie Feyenoord

Doelmannen: Justin Bijlow, Timon Wellenreuther, Mikki van Sas, Mannou Berger.

Verdedigers: Bart Nieuwkoop, Thomas Beelen, Lutsharel Geertruida, Marcos Lopez, Gijs Smal, Givairo Read, Neraysho Kasanwirjo, Dávid Hancko, Marcus Pedersen, Antef Tsoungui, Jan Plug, Djomar Giersthove.

Middenvelders: Ramiz Zerrouki, Quinten Timber, Calvin Stengs, Gjivai Zechiël, Antoni Milambo, Ondrej Lingr, Chris-Kévin Nadje.

Aanvallers: Ayase Ueda, Igor Paixão, Luka Ivanusec, Julián Carranza, Anis Hadj Moussa, Leo Sauer, Santiago Gimenez.

