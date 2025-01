'Feyenoord gaat tegen wens van speler in en verkoopt nee aan Bundesliga-club'

Feyenoord had een vertrouwd gezicht in de verdediging zomaar kunnen verliezen in de winterse transfermarkt. TSG Hoffenheim keek volgens Kicker onlangs nadrukkelijk rond in De Kuip, maar kreeg nul op het rekest vanuit Rotterdam.

Trauner zag een overstap naar de Bundesliga wel zitten en liet dat intern ook weten aan de leiding van Feyenoord. De Rotterdammers wilden echter niet meewerken aan een tussentijds vertrek van de 32-jarige verdediger uit Oostenrijk.

Florian Plettenberg van de Duitse tak van Sky Sport meldde op 12 januari dat Hoffenheim zeer geïnteresseerd in Trauner en de ervaren verdediger ziet als ‘het profiel waar ze naar op zoek zijn’. Naar nu blijkt zal er in ieder geval deze maand geen deal worden gesloten met Feyenoord.

Kicker denkt dat Feyenoord en Hoffenheim het niet eens konden worden over de transfervoorwaarden. De Rotterdamse club wilde alleen praten over een verhuurperiode met een koopoptie. Hoffenheim zag daar geen heil in, waardoor Trauner voorlopig gewoon in De Kuip te bewonderen is.

Hoffenheim kwam bij Trauner terecht vanwege de zware kruisbandblessure van Ozan Kabak, die maandenlang absent is. De nummer vijftien in de Bundesliga brengt na het mislopen van de Oostenrijkse Feyenoorder andere opties in beeld op transfergebied.

Volgens Kicker zou het bestuur van Hoffenheim voor de komst zijn gaan liggen. De laagvlieger heeft met Christian Ilzer (trainer) en Andreas Schicker (sportief directeur) al twee Oostenrijkers in dienst. Daarnaast is verdediger annex middenvelder Alexander Prass van Oostenrijkse afkomst, evenals voormalig Ajacied Florian Grillitisch en Florian Micheler. Men zou bang zijn dat het teveel op een Oostenrijkse enclave zou gaan lijken in Hoffenheim.

Trauner maakte in de zomer van 2021 voor 1,5 miljoen euro de overstap van LASK Linz naar Feyenoord. Sindsdien droeg hij 117 keer het shirt van Feyenoord.