Feyenoord gaat Shiloh ’t Zand spoedig stallen bij club uit de Eredivisie

Shiloh ’t Zand wordt ergens in de komende dagen gepresenteerd bij Heracles, zo meldt journalist Sander Janssen maandag namens Voetbal International. Feyenoord stalt de 21-jarige middenvelder uit Rotterdam voor een jaar in Almelo, zonder optie tot koop. In De Kuip ligt 't Zand nog tot medio 2028 vast.

Maandag maakte Heracles melding van de komst van Luka Kulenovic. De 24-jarige spits is overgenomen van Slovan Liberec en is de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis, zo lieten de Almeloërs weten.

Janssen kwam vervolgens direct met meer goed nieuws. “Naast de komst van Luka Kulenovic is ook Shiloh 't Zand op weg naar Heracles. De middenvelder wordt spoedig voor een jaar gehuurd van Feyenoord en bewandelt dus dezelfde weg als Mimeirhel Benita.” Benita en 't Zand kennen elkaar goed vanuit hun gezamenlijke tijd in de Feyenoord Academy.

In de afgelopen weken werd ’t Zand gelinkt aan clubs als FC Groningen, sc Heerenveen, NAC Breda en Pisa SC. In een eerder stadium stond hij ook op het lijstje bij Royal Antwerp. Feyenoord wil echter nog niet meewerken aan een definitief vertrek of koopoptie, waardoor Heracles er met ’t Zand vandoor gaat.

Met zijn uitleenbeurt aan Heracles mag ’t Zand het komend seizoen laten zien op het hoogste niveau van Nederland. De verwachting is dat hij in Almelo op ‘10 gaat spelen. In het afgelopen seizoen imponeerde ’t Zand als controleur bij FC Dordrecht in de Keuken Kampioen Divisie.

In 39 officiële wedstrijden namens de Schapekoppen was ’t Zand goed voor 11 doelpunten en 5 assists. Volgens Transfermarkt is zijn marktwaarde daardoor gestegen naar zo’n 1,5 miljoen euro.

’T Zand stond in de Feyenoord Academy te boek als een van de grootste talenten uit zijn lichting. Blessureleed zorgde er echter voor dat zijn ontwikkeling stagneerde. Bij Dordrecht liet de rechtspoot zien het nog altijd te kunnen. Met ’t Zand voegt trainer Erwin van de Looi direct ook scorend vermogen toe aan zijn selectie.

