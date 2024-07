'Feyenoord gaat volgende speler uit Zuid-Amerika naar De Kuip halen'

‘Feyenoord gaat met Bruno Arady volgende speler uit Zuid-Amerika naar De Kuip halen’

Bruno Arady (17) gaat emigreren van Uruguay naar Nederland, zo luidt de berichtgeving vanuit zijn geboorteland. De in Montevideo geboren buitenspeler met Italiaanse roots zal de komende jaren het shirt van Feyenoord dragen. De Rotterdammers nemen Arady transfervrij over van Club Nacional.

Als alles volgens plan loopt arriveert Arady komende dinsdag in Rotterdam. Daar zal het Zuid-Amerikaanse talent een medische keuring ondergaan, waarna de laatste formaliteiten worden afgerond en Arady gepresenteerd kan worden.

De 1,70 meter lange Arady speelt het liefst vanaf de linkerflank, maar kan ook als rechtsbuiten of schaduwspits uit de voeten. Na Fransman Aleks Zekovic (17) en Costa Ricaan Jeyland Mitchell (19) is hij de volgende tiener die deze zomer vanuit het buitenland naar Feyenoord wordt gehaald. Laatstgenoemde wordt gezien als directe versterking voor het eerste elftal.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Feyenoord hoeft geen transfersom te betalen voor Arady, maar Club Nacional behoudt wel een deel van de transferrechten. De rechtspoot speelt al sinds 2016 in de jeugdopleiding van de Uruguayaanse topclub.

Sinds maart van dit jaar trainde Arady regelmatig mee met het eerste elftal van Club Nacional. Bij Feyenoord gaat hij spelen in de Onder 21, het hoogste beloftenelftal van de Stadionclub. Ook is Arady speelgerechtigd in de Youth League.

Arady reist komende week niet voor het eerst af naar Rotterdam, daar hij recent nog een succesvolle stage afwerkte bij de Feyenoord Academy. Volgens Uruguayaanse media zullen ook zijn ouders emigreren naar Europa, daar zij een baan hebben gevonden en hun jonge zoon willen ondersteunen.

Mocht Arady uiteindelijk doorbreken bij Feyenoord, dan wordt hij de tweede Uruguayaan die het shirt van de club draagt. Tussen 1996 en 1999 stond verdediger Fernando Picún onder contract in De Kuip. De negenvoudig international van Uruguay kwam uiteindelijk tot 44 officiële duels, waarin hij drie keer scoorde.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Feyenoord-nieuws? Word nu lid van het Feyenoord Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties