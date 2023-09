Feyenoord-fans nemen met spandoeken sfeeractie Ajax-supporters op de hak

Maandag, 25 september 2023 om 14:15 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:47

Supporters van Feyenoord hebben gereageerd op een sfeeractie van Ajax voorafgaand aan De Klassieker. In de Johan Cruijff ArenA waren spandoeken te zien met daarop de tekst ‘Bloed, Zweet en Tranen’. Het Eredivisie-duel tussen Ajax en Feyenoord werd in de 55ste minuut gestaakt wegens vuurwerk op het veld bij een 0-3 stand in het voordeel van Feyenoord.

Fans van Feyenoord besloten een dag later gereageerd op de sfeeractie van de Ajax-fans. “Geen Bloed, Geen Zweet, Alleen Tranen”, valt op de spandoeken te lezen. De verwachting is dat er maandag duidelijkheid komt over het restant van De Klassieker. Volgens het Algemeen Dagblad eist Feyenoord dat 0-3 de eindstand wordt. Het Parool schrijft dat Ajax juist verwacht dat de gestaakte wedstrijd op een later moment alsnog wordt uitgespeeld.

Reactie van Feyenoord op de sfeeractie van Ajax gisteren tijdens De Klassieker. #ajafey pic.twitter.com/25SREckUBd — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) September 25, 2023

De wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord werd in totaal drie keer stilgelegd. Eerst was er minutenlang oponthoud door een beker op het veld, waarna er tot twee keer toe met vuurwerk gegooid werd. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük kon vervolgens niet anders dan de wedstrijd definitief staken. De fanatieke aanhang van Ajax toonde zich na afloop andermaal van zijn slechtste kant door de hoofdingang van de Johan Cruijff ArenA te bestormen en slopen. Later op de avond werd Sven Mislintat per direct ontslagen.

Ajax beleeft een dramatische seizoenstart. Met slechts vijf punten uit de eerste vier duels staan de Amsterdammers op een teleurstellende veertiende plaats in de Eredivisie. De achterstand op PSV en AZ, die in competitieverband nog geen punt verspeelden, bedraagt inmiddels al tien punten. Het verzamelde in vier wedstrijden vijf punten, waarbij het aannemelijk lijkt dat het vijfde duel, tegen Feyenoord dus, ook in een verliespartij eindigt.

Voetbalzone staat voor meepraten over voetbal, maar sommige onderwerpen zijn minder geschikt voor een inhoudelijke discussie. De comments onder dit artikel staan daarom uit.