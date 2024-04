Feyenoord-fan wijst vervanger Frenkie aan in Oranje: ‘Hij moet in de basis!’

Voetbalzone-verslaggever Jelle Kusters was maandag aanwezig bij de huldiging van Feyenoord na de bekerwinst. Daar sprak hij met supporters over het huidige seizoen en over een aantal spelers. Eén Feyenoord-fan was opvallend kritisch op Thomas Beelen, die Gernot Trauner tijdens diens blessure uitstekend verving.

