Feyenoord en Slot akkoord: succescoach tekent zelfs één jaar bij

Vrijdag, 26 mei 2023 om 14:09 • Wessel Antes • Laatste update: 14:35

Feyenoord heeft het contract met Arne Slot opengebroken en verlengd, zo meldt de Rotterdamse club via de officiële kanalen. De 44-jarige succescoach, die Feyenoord dit seizoen naar de zestiende landstitel in de clubhistorie loodste, heeft voor één jaar bijgetekend en ligt daardoor tot medio 2026 vast in De Kuip. Slot werd de afgelopen weken hevig gelinkt aan een transfer naar Tottenham Hotspur, maar is dus nog niet klaar in Rotterdam-Zuid. Bij Feyenoord hoopt hij komend seizoen de titel te prolongeren, terwijl de club zich ook voor het eerst sinds 2017 opmaakt voor Champions League-voetbal.

Via de clubwebsite reageert Slot op zijn nieuwe verbintenis. "Ik ben hier nog niet klaar. We hebben een prachtig seizoen gehad met Feyenoord, met het kampioenschap als schitterende beloning voor al het harde werk dat verzet is, maar ik wil ontzettend graag verder bouwen. Na de zomer wacht een avontuur in de Champions League en er is een landstitel te verdedigen. Genoeg om naar uit te kijken, dus ik ben er trots op om in Rotterdam trainer van Feyenoord te zijn en te blijven." Slot staat sinds de zomer van 2021 voor de groep. In zijn eerste jaar wist de oefenmeester de finale van de Conference League te bereiken met zijn elftal, terwijl hij dit seizoen de landstitel binnensleepte.

Clausule

Op de persconferentie van vrijdagmiddag laat Slot weten dat ook de clausule, waarin stond dat Slot in de zomer van 2024 voor een gelimiteerde afkoopsom mocht vertrekken, is verwijderd. Dat onthulde de hoofdtrainer toen hij werd gevraagd naar de condities van het contract. "Haha! Wil je alle bedragen hebben? Meestal staat dat allemaal in de krant. Nee, laat ik het zo zeggen: de clausule van volgend seizoen is eruit in ieder geval. Maar of ik nou weer alle informatie over mijn contract moet delen... Dat doe ik trouwens nooit zelf, dat wordt altijd door anderen gedaan. Maar er is voor volgend jaar geen clausule meer, als dat hetgeen is dat je wil weten. Waarbij het bijna gek is dat ik dat moet vertellen overigens."

Nog geen Premier League

Donderdagochtend kwam Voetbal International met de primeur dat Slot ook komend seizoen bij Feyenoord blijft. De hoofdcoach werd vervolgens direct geciteerd door het Algemeen Dagblad. "Ik heb een hoop gehoord over de interesse van andere clubs in mij. Ik ben dankbaar voor de waardering die daaruit spreekt, maar mijn wens is om bij Feyenoord te blijven en door te bouwen op de basis die er de afgelopen twee seizoenen is gelegd. Er lopen geen transferbesprekingen en die zijn er ook niet geweest en de bespreking van gisteren (woensdag, red.) ging uitsluitend over een eventuele verlenging: alle gesprekken met Feyenoord zijn slechts daarop gericht. Ik kijk uit naar het nieuwe seizoen bij Feyenoord." Inmiddels is dus duidelijk dat Slot zijn contract zelfs met een jaar heeft verlengd, terwijl een cruciale clausule voor volgend jaar uit zijn contract is gehaald.