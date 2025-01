Feyenoord en PSV vertegenwoordigd in Champions League Team van de Week

Na een glansrijke Nederlandse speelronde in de Champions League vaardigen zowel Feyenoord als PSV één speler af voor het Champions League Team van de Week. Namens Feyenoord is Justin Bijlow verkozen, terwijl Luuk de Jong PSV vertegenwoordigt.

Bijlow keepte woensdag een fenomenale wedstrijd tegen Bayern München, dat er ondanks vele doelpogingen niet in slaagde de goalie te passeren. Feyenoord zelf scoorde driemaal en zorgde zo voor een uiterst memorabele overwinning.

Feyenoord is bovendien verzekerd van een plek in de tussenronde van de Champions League, maar zou zich, als de resultaten meezitten, ook nog direct voor de achtste finales van het toernooi kunnen plaatsen.

Spits Santiago Gimenez maakte twee treffers tegen Bayern, maar valt buiten de boot. Dat geldt niet voor De Jong, die tweemaal scoorde tegen Rode Ster Belgrado en zo een enorm aandeel had in de uiteindelijke 2-3 zege op de Serviërs.

PSV is mathematisch gezien nog niet zeker van de tussenronde, maar de kans dat de Eindhovenaren na de volgende ronde zijn uitgeschakeld, is ongeveer 0,001 procent. De Jong vormt het spitsenkoppel in het Team van de Week met Julián Álvarez (Atlético Madrid).

Verder is er ook onder meer een plek ingeruimd voor Raphinha. De Braziliaan speelt het seizoen van zijn leven en zorgde dinsdag diep in blessuretijd voor een sensationele 4-5 zege op Benfica.

UEFA Champions League Team van de Week: Bijlow (Feyenoord); Calabria (AC Milan), Singo (AS Monaco), Gatti (Juventus), Raum (RB Leipzig); Raphinha (FC Barcelona), João Neves (Paris Saint-Germain), Sudakov (Shakhtar Donetsk), Vinícius Júnior (Real Madrid); De Jong (PSV), Álvarez (Atlético Madrid).