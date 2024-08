Feyenoord heeft zich versterkt met Ibrahim Osman, zo maken de Rotterdammers bekend via de officiële kanalen. De negentienjarige buitenspeler wordt voor één seizoen gehuurd van Brighton & Hove Albion en moet Brian Priske meer opties geven in de voorhoede. Feyenoord heeft geen optie tot koop bedongen in de huurdeal.

Brighton nam Osman deze zomer voor 19,5 miljoen euro over van FC Nordsjaelland en stalt hem nu dus direct bij Feyenoord. De twee clubs hebben een goede relatie na de transfer van Mats Wieffer naar the Seagulls. Tijdens die onderhandelingen kwam de naam van Osman ter sprake, zo klonk het al eerder.

De Ghanees gaat nu hetzelfde traject in als Yankuba Minteh, die vorig jaar zomer door Newcastle United direct werd verhuurd aan Feyenoord. De pijlsnelle buitenspeler maakte een goede indruk onder Arne Slot en speelt inmiddels voor Brighton, dat liefst 35 miljoen euro voor hem betaalde.

“Bij Feyenoord krijgen jonge spelers de kans om zich te ontwikkelen”, zo laat Osman optekenen op de clubwebsite. “Voor mijn ontwikkeling is het goed om hier te spelen en facetten van mijn spel te verbeteren. Ik wil met mijn kwaliteiten het team helpen om mooie dingen te bereiken in de Eredivisie en Europa.”

Eredivisie PEC Zwolle ZWO 2024-08-18T12:30:00.000Z 14:30 Feyenoord FEY

Osman gaat spelen met rugnummer 38. De buitenspeler is ‘voorlopig’ nog niet inzetbaar, zo schrijft Feyenoord. “De aanvaller is nog in afwachting van zijn gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid die door de autoriteiten moet worden afgegeven, waarna hij speelgerechtigd zal zijn voor Feyenoord.”

De Rotterdammers haalden eerder deze zomer al Anis Hadj Moussa, Jeyland Mitchell, Chris-Kévin Nadje, Devin Haen (direct verhuurd aan FC Dordrecht), Gijs Smal, Julián Carranza, Aleks Zekovic en Hugo Bueno binnen.

Daartegenover stond het vertrek van Wieffer (Brighton), Ramon Hendriks (VfB Stuttgart), Lennard Hartjes (Excelsior), Thijs Jansen (SC Cambuur), Leo Sauer (NAC Breda, huur), Thomas van den Belt (CD Castellón, huur), Mimeirhel Benita, Shiloh ’t Zand (beiden Heracles Almelo, huur), Ilias Sebaoui (sc Heerenveen, huur) en Antef Tsoungui (OH Leuven, huur). Alireza Jahanbakhsh en Kostas Lamprou vertrokken transfervrij.