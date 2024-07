Feyenoord deelt zoon van voormalig Eredivisie-cultheld Matthew Amoah eerste contract uit

Matthew Amoah junior heeft zijn eerste profcontract getekend bij Feyenoord, zo maakt de Rotterdamse club bekend via de officiële kanalen. De vijftienjarige aanvallende middenvelder ligt daardoor tot medio 2027 vast in De Kuip. Amoah junior is de zoon van voormalig cultspits Matthew Amoah, die in 316 Eredivisie-wedstrijden goed was voor 116 doelpunten en 35 assists.

Onder toeziend oog van onder meer zijn vader zette Amoah junior zijn handtekening in het perscentrum van De Kuip. Via de clubwebsite van Feyenoord laat de middenvelder annex aanvaller van zich horen. “Ik ben er super trots op dat ik mijn eerste contract bij Feyenoord heb mogen ondertekenen.”

“Ik speel al sinds de jongste jeugd bij de club en heb al die jaren toegewerkt naar dit prachtige moment. Het komende seizoen wil ik een volgende stap in mijn ontwikkeling zetten en hoop ik weer voor mijn team belangrijk te zijn met het geven van assists en het maken van doelpunten”, aldus Amoah junior.

Amoah junior begon met voetballen bij Baronie in Breda en werd op jonge leeftijd opgepikt door Feyenoord, waar hij tot dusver alle hoogste jeugdteams heeft doorlopen. Na de zomerstop sluit hij aan bij Feyenoord Onder 17.

In de komende jaren hoopt Amoah junior in de voetsporen te treden van zijn vader. Amoah senior was een geliefde spits die in Nederland speelde voor Vitesse, Fortuna Sittard, NAC Breda, sc Heerenveen en Heracles Almelo.

In het buitenland stond de inmiddels 43-jarige Amoah senior onder contract bij Borussia Dortmund en het Turkse Mersin IY. Namens Ghana kwam hij tot 45 interlands, waarin de spits goed was voor 12 doelpunten. Zes interlands speelde Amoah senior op een WK.

