Feyenoord deelt in vier foto’s uitstekend nieuws met alle supporters

Feyenoord heeft maandagmiddag zeer goede berichten gedeeld met zijn fans. De Rotterdammers plaatsen op social media foto’s met als bijschrift: “Good to have you back with the group, guys!” Het gaat om de terugkeer van een aantal cruciale spelers.

Allereerst valt op dat zowel Santiago Gimenez als Quilindschy Hartman weer aangesloten is bij de groepstraining. De linksback van Feyenoord kondigde onlangs zelf al aan dat hij weer meetrainde en nu bevestigt de club die berichtgeving.

Hartman raakte geblesseerd in maart van dit jaar in het Eredivisie-duel met FC Utrecht. Een zware knieblessure hield hem lang aan de kant, maar inmiddels kan hij weer naar het spelen van wedstrijden gaan toewerken. Hij mikt zelf op een rentree na de winterstop.

Gimenez raakte eind september in het thuisduel met NAC Breda behoorlijk geblesseerd aan het bovenbeen. Hij zou zeker drie maanden uit de roulatie zijn en het is nog niet duidelijk of hij in de eerste seizoenshelft nog wedstrijdminuten kan maken. De Mexicaans international ligt wel op schema.

Verder moest Feyenoord het in de afgelopen duels ook stellen zonder Julián Carranza, Calvin Stengs en Ibrahim Osman. Het trio verschijnt eveneens op de foto’s die de Rotterdammers hebben gedeeld op X.

Voor de winterstop komt er nog een reeks zware wedstrijden aan, met name in de Champions League. Komende week staat het uitduel met Manchester City op het programma, terwijl daarna een thuiswedstrijd tegen Sparta Praag volgt.

In de Eredivisie krijgt Feyenoord het in de laatste weken van de eerste seizoenshelft op papier relatief eenvoudig met wedstrijden tegen sc Heerenveen (thuis), Fortuna Sittard (uit), RKC Waalwijk (uit) en Heracles Almelo (thuis). In de laatste speelronde van dit kalenderjaar gaat de club nog wel op bezoek bij PSV.