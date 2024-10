Feyenoord-coach Priske toont veel lof voor belangrijke middenvelder ‘Hij is geweldig om mee te werken’

Feyenoord heeft na een wat mindere fase in het begin van het seizoen toch de weg omhoog ingeslagen. De laatste wedstrijden laten de Rotterdammers goed voetbal zien. Hwang In-Beom heeft hier volgens Brian Priske ook een aandeel in.

“Ik had hoge verwachtingen van hem. Hij is een echte man. Ik weet hoe moeilijk verandering van cultuur kan zijn. Je hoopt dat spelers zich snel aanpassen”, geeft Priske tijdens de persconferentie aan.

Woensdagavond neemt Feyenoord het in De Kuip op tegen Ajax. Vorig seizoen werd het maar liefst 6-0 voor de Rotterdammers. De Koreaanse middenvelder lijkt wel verzekerd van een basisplaats.

“Niemand twijfelde over zijn voetbalkwaliteiten, maar om in een nieuw team te komen is niet gemakkelijk. Hij heeft zeker op hoog niveau gespeeld en hij verdient zeker de credits die jullie hem geven. Het is nu zijn taak om kalm te blijven en door te gaan met wat hij nu aan het doen is”, verteld de Deense coach.

“Hij is geweldig om mee te werken en ik ben blij dat we hem hier hebben”, voegt Priske hier uiteindelijk nog aan toe.

Feyenoord heeft de afgelopen weken goede resultaten neergezet. Zo werd er overtuigend met 1-5 gewonnen van Go Ahead Eagles en werd FC Utrecht met 0-2 verslagen.

Ook werd er internationaal een goed, maar enigszins verrassend resultaat geboekt. Op bezoek in Lissabon werd Benfica met 1-3 verslagen in de Champions League.