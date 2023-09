Feyenoord boekt fraaie zege op 9 man Celtic; grote zorgen om Ivanusec

Dinsdag, 19 september 2023 om 22:59 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:48

Feyenoord heeft de openingswedstrijd van de groepsfase van de Champions League winnend afgesloten. In De Kuip was de ploeg van trainer Arne Slot met 2-0 te sterk voor Celtic. De Rotterdamse doelpuntenproductie werd verzorgd door Calvin Stengs en invaller Alireza Jahanbakhsh, terwijl Igor Paixão een strafschop miste. Door rode kaarten voor Gustaf Lagerbielke en Odin Thiago Holm eindigden de Schotten het duel met negen man. Grote smet op de zege is het uitvallen van Luka Ivanusec, die per brancard en met de handen voor het gezicht van het veld gedragen werd.

Timon Wellenreuther verdedigde het Rotterdamse doel. De sluitpost zag Lutsharel Geertruida, Gernot Trauner, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman voor zich staan. Quinten Timber en Mats Wieffer fungeerden als controleurs op het middenveld, terwijl Stengs op 10 stond. De voorhoede bestond uit Igor Paixão en Ivanusec, die vanaf de flanken de vervanger van de geschorste Santiago Giménez bedienden: Yankuba Minteh.

De openingsfase was duidelijk onwennig van Feyenoord, dat veelvuldig en onnodig balverlies leed via onder meer Wieffer, Hancko en Trauner. De eerste doelpoging werd in de vijftiende speelminuut genoteerd door Reo Hatate, die profiteerde van balverlies van Timber en een rollertje recht op Wellenreuther produceerde van buiten het strafschopgebied. Een klein kwartier later volgde de eerste doelpoging van Feyenoord. Minteh sneed vanaf de rechterkant naar binnen en hoopte de bal met links in de verre hoek te krullen, maar zijn poging ging rakelings over.

Minteh kwam in de 33ste minuut nog iets dichter bij de openingstreffer. Hoewel hij ditmaal de bal wél tussen de palen kreeg met een schot van circa 25 meter afstand, wist nu doelman Joe Hart redding te brengen. Enkele minuten later werd Wellenreuther aan de overzijde in de problemen gebracht. Daizen Maeda kreeg een schietkans na een razendsnelle counter, maar de doelman van Feyenoord bracht op puike wijze redding.

Op slag van het rustsignaal hoopte Feyenoord via speldenprikjes van Hartman (schot naast), Wieffer (kopbal over) en Paixão (schot over) de ban te breken; het ontbrak het trio echter aan scherpte in de afronding. In de blessuretijd van de eerste helft werd de openingstreffer echter alsnog gevonden. Stengs mocht vanaf de rand van de zestien aanleggen voor een vrije trap, die hij langs de muur schoot en Hart, vermoedelijk vanwege het natte gras, verraste: 1-0.

In het tweede bedrijf kwam Feyenoord al snel op rozen, daar Lagerbielke Paixão vasthield en zijn tweede gele kaart kreeg van arbiter Irfan Peljto. De Braziliaan ging zelf achter de bal staan, maar hij schoot zwak in en zag Hart redding brengen. Twee minuten later kwam Celtic zelfs met negen man te staan na een tackle met gestrekt been van Holm op Wieffer: direct rood. Vervolgens dacht Geertruida de score te verdubbelen; zijn treffer werd echter afgekeurd wegens buitenspel.

Het doelpunt van Jahanbakhsh bleef een kwartier voor tijd wél staan. Een voorzet van invaller Ondrej Lingr niet goed genoeg verwerkt door Alistair Johnston, waardoor Jahanbakhsh de bal voor zijn voeten kreeg en snoeihard raak schoot: 2-0. In de slotfase hoopte ook Lingr nog zijn naam op het scorebord te zetten, maar zijn treffer werd eveneens afgekeurd wegens buitenspel.