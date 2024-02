Feyenoord boekt dankzij invaller Minteh uiterst moeizame zege bij Almere City

Feyenoord heeft zondag een zwaarbevochten overwinning over de streep weten te trekken. Na een discutabel afgekeurd doelpunt van Lutsharel Geertruida hadden de Rotterdammers in de tweede helft genoeg aan een schitterende uithaal van Yankuba Minteh om de drie punten veilig te stellen. In blessuretijd tekende de Gambiaan ook voor zijn tweede treffer: 0-2. Het taaie Almere City weerde zich kranig, maar blijft dus met nul punten achter.

Bij afwezigheid van Arne Slot besloot Sipke Hulshoff het Rotterdamse elftal op twee plekken te wijzigen. Bart Nieuwkoop deed niet mee en ook Calvin Stengs werd naar de bank verwezen. Hun posities werden ingenomen door Luka Ivanusec en Ramiz Zerrouki.

Het meest enerverende moment van de eerste helft vond plaats na achttien minuten spelen. Na een wat tamme openingsfase stond Geertruida op de goede plek om een lage voorzet binnen te werken. Het juichen verging de spelers van Feyenoord echter snel toen de videoscheidsrechter ingreep.

Scheidsrechter Edwin van de Graaf werd door de VAR naar het scherm geroepen en zette een streep door het doelpunt, wegens buitenspel van Santiago Gimenez in aanloop naar het doelpunt.

Hij kreeg de bal nadat Jochem Ritmeester van der Kamp de bal niet controleerde. De arbiter oordeelde op basis van de dit seizoen nieuwe buitenspelreglementen dat het doelpunt afgekeurd diende te worden.

Ook Almere deelde enkele speldenprikjes uit in het eigen Yanmar Stadion. Yoann Cathline toonde zich bedrijvig en kwam gevaarlijk voor het doel van Timon Wellenreuther en even later dacht

Peña op slag van rust Almere brutaal op voorsprong te zetten. Zijn zwabberende afstandsschot werd echter uit de doelmond getikt door een strekkende Duitse sluitpost.

Ook de tweede helft werd niet getekend door de vele kansen. De openingstreffer van Minteh viel dan ook betrekkelijk uit het niets. De ingevallen Gambiaan werd niet onder druk gezet en dat bleek niet onsuccesvol: de bal draaide op schitterende wijze in de kruising: 0-1.

Het taaie Almere probeerde in de slotfase een gelijkmaker te forceren en kreeg daar via Damian van Bruggen ook een serieuze mogelijkheid toe. Zijn poging vloog langs de verkeerde kant van de paal. Feyenoord trachtte ondertussen de voorsprong uit te breiden. Via Quilindschy Hartman kreeg het ook een mogelijkheid daartoe, ware het niet dat Van de Graaf op klungelige wijze in de weg liep.

Zo was het niet altijd even goed wat Feyenoord liet zien, maar keert het wel met drie punten terug naar Rotterdam. Volgende week wacht voor de ploeg van Slot de topper tegen PSV. Alex Pastoor reist met zijn manschappen dan af naar Almelo voor een duel met Heracles.

