Feyenoord bij loting tussenronde Europa League wéér gekoppeld aan AS Roma

Feyenoord is maandagmiddag bij de loting voor de tussenronde van de Europa League gekoppeld aan AS Roma. De heenwedstrijd in De Kuip staat gepland voor donderdag 15 februari, de return wordt een week later afgewerkt in Stadio Olimpico. Indien de Rotterdammers het tweeluik weten te winnen, plaatsen ze zich voor de achtste finales van de Europa League.

Feyenoord eindigde als derde in Groep E van de Champions League, waardoor het zich mag opmaken voor de tussenronde van de Europa League. Daarin speelt het tegen AS Roma, dat als tweede eindigde in de eigen Europa League-poule.

Feyenoord en Roma troffen elkaar in 2022 ook al in de finale van de Conference League. De ploeg van trainer Arne Slot kwam destijds nipt te kort. Afgelopen seizoen streden beide ploegen onderling om een plek in de halve finale van de Europa League. Feyenoord ging in De Kuip toen met 0-1 onderuit en verloor in Rome met 4-1 na verlenging.

Opbrengsten

De ploeg van trainer Arne Slot werd vorig seizoen overtuigend kampioen en plaatste zich daardoor direct voor de groepsfase van het miljardenbal. De startpremie van de Champions League bedroeg 15,64 miljoen euro, waar ook nog eens een coëfficiëntenpremie bijkwam van 13,644 miljoen euro. Feyenoord ontving ook 1,155 miljoen euro uit de marketpool.

De regerend landskampioen heeft alles bij elkaar opgeteld ruim 36,5 miljoen euro verdiend met de Champions League-campagne aan prijzengeld. Hier zitten de kaartverkoop, horeca-inkomsten en andere inkomsten in en rondom De Kuip nog niet bij.

Ook in de Europa League is er nog genoeg om voor te spelen, al leveren de sportieve prestaties in dat toernooi logischerwijs financieel gezien wel minder op dan in het miljardenbal. Als Feyenoord de tussenronde doorkomt, dan verdient het 1,2 miljoen euro extra.

