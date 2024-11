Fer Serrano zet naaktfoto Santiago Gimenez online: ‘Een cadeautje, alsjeblieft’

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Santiago Gimenez, die naakt op Instagram is gezet door zijn vrouw Fer Serrano.

De vrouw van Gimenez, Serrano, heeft op Instagram gevoelige beelden gedeeld van de spits van Feyenoord. In een reeks huwelijksfoto’s verschijnt Gimenez naakt in beeld. Gimenez, die zelf de foto’s liket, lijkt er zelf geen probleem mee te hebben. “Ik heb een cadeautje voor het einde bewaard, geen dank”, zo schrijft Serrano als bijschrift onder de foto’s.