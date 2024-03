Fenerbahçe wint uiterst verhitte wedstrijd met 15 (!) gele kaarten

Fenerbahçe is er op de valreep in geslaagd om extreem duur puntenverlies te voorkomen. De ploeg van trainer Ismail Kartal keek bij rust tegen een 0-1 achterstand aan tegen Pendikspor, dat na rust toch capituleerde: 4-1. Vlak voor tijd maakte Michy Batshuayi de verlossende 2-1, waarna er in blessuretijd nog twee treffers vielen. Met name in de eerste helft lag het zeer verhitte duel vaak stil. Er vielen in totaal vijftien gele kaarten, wat leidde tot twee rode kaarten voor Pendikspor. Fenerbahçe komt op twee punten van koploper Galatasaray terecht.

Aan de kant van Fenerbahçe stonden Ferdi Kadioglu, Dusan Tadic en Jayden Oosterwolde in de basis, terwijl Sebastian Szymanski bankzitter was. Edin Dzeko was de spits van dienst en werd in zijn rug gesteund door Mert Hakan Yandas.

De eerste helft mocht gerust chaotisch genoemd worden. Scheidsrechter Kadir Saglam trok voor rust liefst zeven (!) gele kaarten. Onder meer Oosterwolde, Dzeko en Kadioglu werden op de bon geslingerd in het zeer verhitte duel. Voetballen gebeurde maar weinig voor rust, al wist Pendikspor wel te scoren. Halil Akbunar kopte na een half uur bij de tweede paal binnen: 0-1.

In de tweede helft, waarin er acht gele kaarten vielen, moest Fener stormen om de titeldroom in leven te houden. De ploeg van Kartal viel constant aan en vlak nadat Dzeko zijn volley nog gekeerd zag worden door doelman Erdem Canpolat, was het enkele ogenblikken later alsnog raak via Yandas. De aanvallende middenvelder krulde de bal op heerlijke wijze in de verre hoek: 1-1.

De thuisploeg trok verder richting doel en kwam bijna op voorsprong. Dzeko schoot een rebound echter over. De Bosniër ging even later neer na een overtreding van Welinton, die zijn tweede gele kaart van de wedstrijd gepresenteerd kreeg en dus mocht gaan douchen. Met elf tegen tien leek de tweede treffer van Fenerbahçe een kwestie van tijd te zijn. Rade Krunic kwam zeer dichtbij, ware het niet dat zijn kopbal de lat trof.

Het volgende gevaarlijke moment volgde al snel. Invaller Batshuayi kopte richting de tweede paal, waar Canpolat nog maar net op tijd bij was. Vlak voor tijd kreeg Fenerbahçe een strafschop. Batshuayi pakte zijn verantwoordelijkheid en verschalkte Canpolat: 2-1.

In blessuretijd kreeg Arnaud Lusamba razendsnel tweemaal achter elkaar geel en dus maakte Pendikspor het duel met negen man af. Nog dieper in blessuretijd maakte Kadioglu er ook nog 3-1 van. De Arnhemmer rondde na een één-tweetje in de verre hoek af. Irfan Can Kahveci wist zelfs nog een vierde treffer voor Fenerbahçe te maken met een fraai schot in de korte hoek: 4-1.

