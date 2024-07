Fenerbahçe wint ondanks schitterende tegentreffer ook tweede duel onder José Mourinho en nadert Champions League

Fenerbahçe is door naar de volgende voorronde van de Champions League. De Turkse grootmacht had dinsdag na het vorige duel (3-4 winst) aan een 1-1 gelijkspel genoeg om het tweeluik met het Zwitserse Lugano winnend te besluiten. In de derde voorronde wacht voor Fenerbahçe nu een tweeluik met LOSC Lille.

Bijzonderheden:

Trainer José Mourinho begon zijn tweede officiële duel met onder anderen ex-Eredivisionisten Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Ferdi Kadioglu en Jayden Oosterwolde in de basis.keek echter lijdzaam toe hoe zijn ploeg al na zeven minuten tegen een achterstand aankeek.

Toch zal de Portugese oefenmeester ergens het doelpunt wel hebben bewonderd. Zo rommelig de aanval, zo schitterend de treffer: na matig uitverdedigen besloot Hadj Mahmoud de bal vanuit de volley in één keer op de pantoffel te nemen. Via de onderkant van het lat vloog de bal heerlijk binnen: 0-1 voor de bezoekers.

Met nog een lange wedstrijd te gaan wist Fenerbahçe dat het een doelpunt moest maken om een verlenging af te wenden. Dat is precies wat er kost na rust gebeurde. Een fijnbesnaarde vrije trap werd door Mert Hakan Yandas perfect aangesneden en vakkundig met het hoofd afgewerkt door Edin Dzeko: 1-1.

Aan die stand leek lang geen verandering meer te komen, totdat Szymanski in extremis het slotakkoord speelde. De voormalig Feyenoorder tekende in de derde minuut van extra tijd voor de zege. Hij kon na een prima voorzet en dito terugleggen van Tadic voor leeg goal inschieten: 2-1.

Zodoende is Fenerbahçe een stapje dichter bij plaatsing voor de Champions League. Voor de Turken wacht in de derde voorronde een ontmoeting met het Franse Lille.

Fenerbahçe - Lugano 2-1

7' 0-1 Hadj Mahmoud59' 1-1 Edin Dzeko (assist: Mert Hakan Yandas)90+3' Sebastian Szymanski