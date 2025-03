Fenerbahçe-trainer José Mourinho reageert voor het eerst op racismebeschuldigingen: 'Zelfs mensen die me niet mogen steunden me'

José Mourinho heeft in gesprek met Sky Sports voor het eerst gereageerd op de aantijgingen aan zijn adres. De trainer van Fenerbahçe werd voor racist uitgemaakt, nadat hij na het duel met Galatasaray (0-0) zei dat spelers op de bank van de thuisploeg opsprongen ‘als apen’.

Op de persconferentie na afloop van de topper in Istanbul hield Mourinho zich bepaald niet in over de spelers van Galatasaray. ''Zij probeerden onze achttienjarige speler al in de eerste minuut een gele kaart aan te smeren, maar daar trapte de scheidsrechter niet in.”

“Een Turkse arbiter had dat sowieso wél gedaan, waardoor ik al meteen gedwongen was geweest om te wisselen. Iedereen op hun bank sprong op als apen'', aldus The Special One.

De leiding van Galatasaray was zeer ontstemd over de uitspraken van Mourinho en verweet de Portugese trainer racisme. Cim Bom publiceerde een statement, startte een strafrechtelijke procedure en diende een officiële aanklacht in bij de UEFA.

Die uitspraken waren volgens de Turkse voetbalbond niet racistisch. Wel kreeg Mourinho hiervoor een schorsing van twee duels en een boete van 1,5 miljoen Turkse lira (ruim 39.500 euro), omdat het volgens de bond een daad tegen de sportiviteit was, die dus in strijd is met fair play.

Reactie van Mourinho

Mourinho heeft zich donderdag voor het eerst uitgelaten over de beschuldigingen. “Het was niet heel slim dat ze me aanvielen, want ze weten niets van mijn verleden. Ze weten niets van mijn connectie met Afrika, met Afrikaanse mensen, Afrikaanse spelers en Afrikaanse goede doelen.”

“Iedereen weet hoe ik ben als persoon. Iedereen kent mijn slechte eigenschappen, maar racisme is er daar niet één van. Integendeel, zelfs. Het belangrijkste is dat ik weet wie ik ben. De racismebeschuldigingen waren niet oké”, vervolgt hij.

Mourinho is de mensen die hem verdedigden dankbaar. “Zelfs mensen die me niet mogen steunden me. Ik bedank de mensen die voor mij opkwamen. Vooral mijn jongens, mijn voormalige spelers. Zij hadden een heel belangrijke stem.” Onder meer Didier Drogba en Michael Essien namen het voor hun oude trainer op.

De Portugese trainer werd eerst voor vier duels geschorst, maar die straf werd later verlaagd naar twee wedstrijden. Mourinho weet wel hoe dat komt. “Op de dag dat mijn schorsing naar buiten kwam, ontdekten Turkse fans dat de chef van de disciplinaire commissie feestvierde met vrienden in een Galatasaray-shirt. Je kan de mate van corruptie alleen zien als je hier werkt.”