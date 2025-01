Keane vol ongeloof na Liverpool-Manchester United: 'Hoe hij stond te verdedigen... Mijn hemel!'

Roy Keane is na afloop van de topper tussen Liverpool en Manchester United (2-2) zeer kritisch over Trent Alexander-Arnold. De analist stipt bij Sky Sports aan dat de rechtsback in verdedigend opzicht erg kwetsbaar is en dat het onbegrijpelijk is dat Real Madrid serieus in de markt is voor de vleugelverdediger.

Alexander-Arnold zag er verdedigend niet goed uit toen Bruno Fernandes een steekbal gaf richting Lisandro Martínez, die op fraaie wijze en via onderkant lat de 0-1 binnenknalde. Manchester United kwam laat in de wedstrijd terug tot 2-2, al was Alexander-Arnold toen niet de directe bewaker van Alejandro Garnacho, die de assist gaf op Amad Diallo.

''Manchester United kwam heel makkelijk aan zijn kansen. Bijna elke bal over de verdediging van Liverpool was gevaarlijk'', aldus Keane, die vervolgens inzoomt op Alexander-Arnold en een paar harde noten kraakt.

''We prijzen hem altijd vanwege zijn aanvallende kwaliteiten. Maar hoe hij vandaag stond te verdedigen... Mijn hemel! Het is net of we naar iemand op het schoolplein staan te kijken'', is Keane vol ongeloof over de back die ook als middenvelder inzetbaar is.

''En Real Madrid wil hem dus bij Liverpool wegplukken. Maar na vandaag mag hij blij zijn als Tranmere Rovers voor hem aanklopt. Dat moet echter beter bij hem'', geeft Keane mee aan de verdediger van Liverpool.

Het uit Liverpool afkomstige Tranmere Rovers komt via X al snel met een kwinkslag richting Keane. ''Trent naar Tranmere, Roy? Nee, maar bedankt voor de moeite'', zo valt te lezen op het social media-kanaal, met daarbij een foto van de feestvierende Cameron Norman.

De rechtsback tekende zaterdag voor het winnende doelpunt in de thuiswedstrijd tegen Carlisle United (1-0). Hierdoor steeg Tranmere naar de twintigste plaats in de League Two, al staat de club uit Liverpool slechts één punt boven de degradatiestrijd.