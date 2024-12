Fenerbahçe profiteert maximaal van misstap Galatasaray; Besiktas wint ook zonder Giovanni van Bronckhorst niet

Fenerbahçe heeft maandagvond uitstekende zaken gedaan in de Turkse titelstrijd. Het naderde koploper Galatasaray tot drie punten dankzij een 3-1 overwinning op Gaziantep. Op hetzelfde moment slaagde Besiktas er niet in om het eerste duel sinds het gedwongen vertrek van Giovanni van Bronckhorst winnend af te sluiten. Hatayspor hield de topclub op een 1-1 gelijkspel.

Fenerbahçe - Gaziantep 3-1

Fenerbahçe, met Dusan Tadic en Filip Kostic in de basis en Sofyan Amrabat en Sebastian Szymanski als invallers in de tweede helft, kon maandagavond profiteren van de misstap van koploper Galatasaray een dag eerder. Cim Bom verspeelde in eigen huis twee punten door gelijk te spelen tegen promovendus annex stuntploeg Eyüpspor (2-2). Bij winst zouden de Gele Kanaries het nog ongeslagen Galatasaray tot drie punten naderen.

Al snel leek het erop dat Fenerbahçe in die missie zou slagen. Youssef En-Nesyri profiteerde maximaal van slordig balverlies van een Gaziantep-middenvelder en bediende Oguz Aydin, die door de benen van doelman Sokratis Dioudis afrondde: 1-0.

Toch zochten de manschappen van José Mourinho de kleedkamer zonder voorsprong op. In de slotfase van de eerste helft nam David Okereke tussen beide centrumverdedigers van Fenerbahçe aan, waarna hij in twee instanties Dominik Livakovic wist te passeren: 1-1. In het tweede bedrijf zocht Fener naar een nieuwe voorsprong en die vond het zo'n twaalf minuten voor tijd. Rodrigo Becão kopte een hoekschop van Tadic via de grond binnen: 2-1. In de absolute slotfase speelde Edin Dzeko het slotakkoord: 3-1.

Hatayspor - Besiktas 1-1

Besiktas begon weinig veelbelovend aan het duel onder interim-trainer Serdar Topraktepe. Na een klein half uur werd een afvallende bal door Hatayspor-middenvelder Görkem Saglam tegen de touwen geramd: 1-0.

Nog voor rust zou Besiktas orde op zaken stellen en wie anders dan Ciro Immobile was verantwoordelijk voor de gelijkmaker. Uit een hoekschop van Arthur Masuaku knikte de Italiaanse goaltjesdief op leeftijd knap raak in de verre hoek: 1-1.

Hatayspor beleefde ondertussen een kaartrijke avond. In negentig minuten ontvingen maar liefst negen spelers van de degradatiekandidaat een gele prent. Het zal de Hatayspor-spelers vermoedelijk een worst wezen, daar er een gelijke stand op het scorebord stond op het moment van affluiten.