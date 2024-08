Fenerbahçe gaat mede door eigen goal Oosterwolde onderuit tegen Lille

Fenerbahçe moet in de return van de derde voorronde van de Champions League vol aan de bak. De ploeg van trainer José Mourinho verloor het heenduel met Lille OSC met 2-1. De Fransen kwamen op voorsprong via een eigen doelpunt van Jayden Oosterwolde, waarna Irfan Can Kahveci Fenerbahçe op gelijke hoogte bracht met een heerlijke vrije trap. In blessuretijd won Lille alsnog, dankzij Edon Zhegrova.

Aan de kant van Fenerbahçe had Mourinho basisplaatsen in huis voor onder meer Oosterwolde, Ferdi Kadioglu, Sebastian Szymanski en Dusan Tadic. Nieuweling Allan Saint-Maximin begon als rechtsbuiten en moest spits Edin Dzeko zien te bereiken. Bij Lille was Jonathan David de diepste man, met achter hem Rémy Cabella en vleugelspelers Gabriel Gudmundsson en Hákon Haraldsson.

Na een tevergeefse poging van Dzeko aan de ene en Angel Gomes aan de andere kant was het alsnog vroeg raak voor Lille. Nadat Tiago Santos zich knap ontdeed van zowel Saint-Maximin als Kadioglu, gaf de Portugees scherp voor. Zo scherp, dat de ongelukkige Oosterwolde de bal tegen zijn rug kreeg aangeschoten en moest toezien hoe de bal over zijn eigen doellijn rolde: 1-0.

Op aangeven van Angel Gomes kreeg Haraldsson al snel de kans op de 2-0, maar de IJslander zag zijn poging naast vliegen. zeker rond het halfuur drong Lille stevig aan, maar de Fransen bleken niet klinisch. Zo schoot David recht door het midden, vloog de poging van Angel Gomes naast en schoot Haraldsson naast.

Fenerbahçe, dat voor rust nog enkele keren gevaarlijk voor het doel verscheen via Dzeko en Saint-Maximin, zou er ook na rust lange tijd niet in slagen het net te vinden. Kansen daarvoor kreeg het wel, maar met name Saint-Maximin had het vizier niet op scherp staan.

Met nog iets meer dan tien minuten op de klok was alsnog raak voor Fenerbahçe, dat een vrije trap kreeg op de rand van de zestien. Irfan Can ontfermde zich over het buitenkansje en plaatste de bal met zeer veel gevoel in de kruising: 1-1.

Zodoende leek Fenerbahçe op weg naar een goede uitgangspositie, maar niets bleek minder waar. In de eerste minuut van de blessuretijd maakte Zhegrova er 2-1 van. De Albaniër sneed vanaf rechts naar binnen en zag zijn schot dusdanig van richting veranderd worden, dat Dominik Livakovic kansloos was.