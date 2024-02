Felbegeerde Nijstad (16) heeft keus tussen Twente, Juventus, Ajax en PSV gemaakt

FC Twente is erin geslaagd om Ruud Nijstad langer bij de club te houden, zo weet Leon ten Voorde van Tubantia zaterdagmiddag te melden. Het zestienjarige supertalent werd begeerd door een groot aantal topclubs, maar heeft een contract tot medio 2027 getekend in Enschede.

Nijstad ligt zijn keuze voor Twente toe: “De kans om bij Twente de stap naar het eerste elftal te zetten, vind ik realistischer dan bij andere club. Ook het sportieve plan van de club spreekt mij erg aan.

Nijstad speelt al sinds zijn tiende in de jeugd van de Twente/Heracles Academie. De zestienjarige verdediger hoopt dit jaar zijn eerste stappen te zetten bij het eerste elftal. “Ik wil komend seizoen vaker met de eerste selectie meetrainen om daar in beeld te komen.”

Technisch directeur Arnold Bruggink is dolblij met de contractverlenging van ‘de nieuwe Dean Huijsen’. “Het was een hectische periode voor hem, maar hij is altijd rustig gebleven. Het is fijn dat er nu duidelijkheid is over zijn toekomst.”

Met die hectische periode, doelt Bruggink op de afgelopen weken waarin Ajax, PSV en Juventus interesse toonde voor de zestienjarige mandekker.

Fabrizio Romano maakte maandag melding van de interesse van Juventus in Nijstad. "Het Nederlandse talent Ruud Nijstad heeft vandaag de trainingsfaciliteiten van Juventus bezocht", zo schreef Romano op X. "Morgen (dinsdag, red.) zal hij terugkeren bij Twente."

"Juventus wil Nijstad graag contracteren, om op die manier een vergelijkbare deal op te zetten als eerder met Dean Huijsen gebeurde", zei de Italiaanse transfermarktexpert toen.



