FC Volendam heeft boodschap voor Veerman na pijnlijke wissel tegen Oostenrijk

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor FC Volendam, dat Joey Veerman een hart onder de riem steekt.

De Oranje-international kon dinsdag tegen Oostenrijk (2-3 verlies) absoluut brengen wat hem werd verwacht. Veerman zette een reeks dramatische statistieken neer en werd door bondscoach Ronald Koeman in de 34ste minuut naar de kant gehaald.

Veerman ontving in het eerste half uur van de wedstrijd 29 keer de bal. Zestien keer daarvan slaagde hij er niet in om de bal te bezorgen bij een ploeggenoot.

Het leidde ruim tien minuten voor rust tot een pijnlijke wissel, toen Koeman hem verving voor Xavi Simons. Veermans oude club FC Volendam steekt hem nu een hart onder de riem. “In goede en in mindere tijden altijd achter onze Joey”, schrijft de Keuken Kampioen Divisie-club op social media met een oranje hartje.

Valentijn Driessen zag Veerman tegen Oostenrijk niet het gewenste niveau halen. “Ik denk dat hij dit toernooi niet meer terugkeert, maar ik denk dat dit sowieso het einde van zijn interlandcarrière is. Koeman kan wat dat betreft echt kiezelhard optreden”, zei de chef voetbal van De Telegraaf na afloop in een video-item.

“Normaal gesproken zit hij (Koeman, red.) er tot medio 2026, dan hebben we het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Daar zal Joey Veerman niet bij zijn. Het Oranjeshirt weegt voor Veerman veel te zwaar, zelfs na een geweldig seizoen bij PSV”, zo luidde de bikkelharde conclusie van Driessen.

In goede en in mindere tijden altijd achter onze ???????? ??#VolVoorOranje | #NEDAUT

