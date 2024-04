FC Volendam grijpt laatste strohalm met eerste zege in 2024; Excelsior vreest

FC Volendam heeft een uitermate belangrijke zege geboekt in de Eredivisie. Aan de hand van Robert Mühren won het Andere Oranje met 3-2 van RKC Waalwijk, dat een flinke tik ontvangt in de strijd tegen degradatie. De Waalwijkers knokten zich via Reuven Niemeijer en Michiel Kramer knap terug tot 2-2, maar de winnende kwam van de voet van Darius Johnson. Volendam klimt over Vitesse heen en nadert nummer zestien Excelsior tot op drie punten. RKC is vooralsnog veilig, maar met slechts twee punten meer dan Excelsior is lijfsbehoud allerminst zeker voor de ploeg van Henk Fraser.

RKC zorgde voor het eerste gevaar van de wedstrijd. Richonell Margaret wist zijn schot niet genoeg richting de hoek te krijgen, waardoor Mio Backhaus uiteindelijk simpel kon redden. Een appel voor hands van Benaissa Benamar leverde niets op en dat gold ook voor de de vrije trap van Mats Seuntjens, die te slap inschoot. De volgende poging van Seuntjens was beter, maar nog altijd niet voldoende om Backhaus te laten vissen.

Vrijwel uit het niets wist Volendam aan de andere kant de voorsprong te pakken, toen balverlies op het middenveld van RKC cruciaal bleek. Johnson had een bekeken passje in huis op Mühren, die uit een lastige hoek door de benen van Etienne Vaessen raak schoot: 1-0. De vreugde in het vissersdorp werd nog een stuk groter toen Mühren in die fase ook voor de 2-0 zorgde. De geslepen spits tikte simpel binnen, nadat Etienne Vaessen een rebound moest toestaan op een goed schot van Robin Maulun.

In de vermakelijke wedstrijd dacht Margaret voor de derde treffer van de wedstrijd te zorgen. Zijn acrobatische poging ging echter net naast het doel van Backhaus, tot opluchting van de aanwezige supporters in het Kras Stadion. Mühren kreeg al voor rust meerdere mogelijkheden om zijn tweede van de middag aan te tekenen. Zijn grootste kans leek een zeker doelpunt op te leveren, ware het niet dat hij stuitte op ploeggenoot Zach Booth.

Ook na de onderbreking bleef Volendam de bovenliggende partij en mocht het een klein wonder heten dat de thuisploeg de marge niet naar drie tilde. Allereerst leidde een kopbal van Dario Van den Buijs bijna tot een eigen doelpunt, maar Vaessen slaagde er nog maar net in om zijn vingers achter de 'inzet' van zijn verdediger te keren. Even later kreeg Mühren opnieuw een grote kans. Uit een hoekschop kopte hij net over.

Uit het niets kwam RKC terug in de wedstrijd. Niemeijer slalomde langs enkele verdedigers en schoot met rechts keurig raak in de verre hoek: 2-1. Volendam oogde aangeslagen en nog voor het uur was de gelijkmaker een feit. Seuntjens nam aan aan de linkerkant, trok naar voren en leverde een ragfijne voorzet af bij Kramer, die hard binnenschoot: 2-2.

Niet RKC, maar Volendam was de volgende ploeg die tot scoren kwam. Een verre inworp kwam terecht bij Johnson, die met een hard schot voor de Volendamse voorsprong zorgde. RKC zette alles op alles en kwam nog dichtbij, maar verder dan de lat kwamen de bezoekers niet meer. Door de nederlaag van RKC en de zege van Volendam is er nog niets zeker onderin de Eredivisie.

