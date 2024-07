FC Utrecht presenteert talentvolle jeugdinternational (21) die Sam Lammers op moet volgen

Noah Ohio is de nieuwe spits van FC Utrecht, zo bevestigen de Domstedelingen op de eigen kanalen. De 21-jarige spits volgt Sam Lammers op in het Stadion Galgenwaard. Ohio heeft zijn krabbel gezet onder een contract voor drie seizoenen.

Het liefst had trainer Ron Jans volgend seizoen weer over Lammers kunnen beschikken, maar de spits van Rangers bleek financieel onhaalbaar. Lammers werd afgelopen halfjaar verhuurd aan FC Utrecht en maakte met tien competitiedoelpunten en drie assists grote indruk.

Daarom is de keuze van technisch directeur Jordy Zuidam nu gevallen op Ohio. De aanvaller werd het afgelopen halfjaar verhuurd aan Hull City, maar was eigendom van Standard Luik. De Belgen ontvangen van Utrecht een bedrag van 1,5 miljoen euro voor de diensten van de jonge spits.

?? ???????? ???????? = ??????????! ????



?? De 21-jarige spits komt over van Standard Luik en heeft een contract voor drie seizoenen getekend. — FC Utrecht (@fcutrecht) July 8, 2024

In acht potjes kwam Ohio drie keer te scoren namens Hull. Bij Standard Luik was zijn doelpuntenmoyenne duidelijk minder. In 45 duels kwam hij niet verder dan 6 goals en 5 assists.

“Ik ben heel blij om hier te zijn, eindelijk is het rond”, reageert Ohio. “FC Utrecht is een club waar de fans van houden, het is een mooie club. Als team moeten we een goed seizoen leveren wat de fans ook verdienen. Als we dat doen ga je als individu ook beter presteren. Ik wil het team daarin helpen en werk hard, uiteindelijk gaat het om goals.”

Ohio speelde in de jeugd van Manchester United en Manchester City. In 2020 maakte hij de definitieve overstap naar RB Leipzig, maar door een gebrek aan perspectief bij die Roten Bullen koos Ohio in de zomer van 2022 voor een transfer naar Standard Luik.

Bij Jong Oranje laat Ohio geregeld zijn potentie zien. Tijdens de kwalificatie voor het jeugd-EK was de achtvoudig jeugdinternational eind vorig jaar in vijf duels achter elkaar trefzeker namens Jong Oranje.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties