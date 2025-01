De Eredivisie-kraker tussen FC Utrecht en AZ heeft zaterdagavond geen winnaar opgeleverd. In een tegenvallende wedstrijd maakten de Alkmaarders de meeste aanspraak op de overwinning, maar Vasilis Barkas keepte een uitstekende wedstrijd en hield zijn doel schoon: 0-0. Het als derde geplaatste FC Utrecht weet dat Feyenoord op twee punten kan komen, als de Rotterdammers winnen van Willem II. AZ blijft steken op plek zes.

Bij Utrecht waren alle ogen vooraf gericht op Sébastien Haller. De Ivoriaan kreeg in de spits de voorkeur boven David Min en startte zodoende voor het eerst sinds zijn terugkeer naar de Domstad in de basis. Haller vormde de voorhoede met Yoann Cathline, mede-basisdebutant Miliano Jonathans en Jens Toornstra. Aan de kant van AZ geen verrassingen. Mayckel Lahdo keerde na een korte periode van blessureleed terug in de basis, terwijl Ruben van Bommel nog te geblesseerd was om deel uit te maken van de selectie.

Gek veel gebeurde er niet in de openingsfase, waar de supporters in Stadion Galgenwaard een tegenvallend Utrecht zagen. AZ was de betere ploeg, al duurde het tot de twintigste minuut voordat er echt een goede kans te noteren viel. Het knappe schot van Sven Mijnans werd ternauwernood onder de lat vandaag geplukt door misschien wel de absolute uitblinker van de middag: Barkas.

De Griekse goalie kwam wel goed weg toen een voorzet vanaf de linkerkant van Mijnans pardoes op de buitenkant van de paal belandde. Barkas moest vervolgens weer ingrijpen om het gevaar Ernest Poku te verijdelen.

Halverwege de eerste helft kreeg Parrott de grootste kans van de eerste helft. De Ier kreeg de bal op een presenteerblaadje van Seiya Maikuma, en schoot kiezelhard richting doel. Barkas had het geluk dat de bal recht op hem af kwam, al moest de Griek zich desondanks strekken om de bal tot hoekschop te verwerken.

Maikuma probeerde het even later zelf maar en schoot na een prima dribbel nipt langs de verkeerde kant van de paal. Na rust veranderde er amper iets aan het spelbeeld. AZ was de bovenliggende partij en Utrecht was in aanvallend opzicht opvallend onmachtig.

Ook in de absolute slotfase bleef AZ de bovenliggende ploeg. Een verwoestende uithaal van Alexandre Penetra vloog ternauwernood over het doel van Barkas, die ogenlikken later net op tijd zijn doel verliet om nieuw Alkmaars gevaar te voorkomen.

Diep in blessuretijd kreeg invaller Min nog een uitgelezen mogelijkheid op de overwinning. De spits faalde echter door in volledige vrijheid recht op Rome-Jayden Owusu-Oduro af. Het bleef bij 0-0, een resultaat waar met name AZ van zal balen.