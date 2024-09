FC Utrecht-doelman Vasilis Barkas riskeert schorsing om hele bijzondere reden

De KNVB is het gedrag van Vasilis Barkas zat. De doelman van FC Utrecht verschijnt bij de start van zowel de eerste als tweede helft van wedstrijden steevast als laatste op het veld en houdt daarmee de andere spelers en de scheidsrechter op, zo schrijft de NOS na eerdere berichtgeving van RTV Utrecht.

Barkas en zijn werkgever hebben inmiddels een officiële waarschuwing ontvangen naar aanleiding van het getreuzel van de keeper. Als hij dit blijft vertonen, riskeert Barkas zelfs een schorsing.

Harald Wapenaar, sinds het seizoen 2022/23 keeperstrainer van FC Utrecht, verklaart het gedrag van zijn pupil. De oud-doelman spreekt van 'een soort keepers-autisme'. Zo wil Barkas altijd als laatste uit de kleedkamer komen.

"Dat je dat doet is oké, maar dat doet hij ook nog eens heel erg traag", legt Wapenaar uit bij RTV Utrecht. "Dan gaat hij nog plassen en rustig zijn handschoenen aantrekken, shirt goed doen, sokken omhoog. En die grensrechter die ons moet ophalen wordt er helemaal nerveus van."

Volgens Wapenaar heeft Barkas wel begrip voor de ergernissen van de KNVB. "Maar dit is zijn comfortzone."

Het is niet duidelijk hoe Barkas gaat reageren op de gegeven waarschuwing en of hij zijn routine zal aanpassen. Zaterdagmiddag neemt FC Utrecht het in eigen huis op tegen Willem II.

Barkas is bezig aan zijn derde seizoen in dienst van Utrecht. De inmiddels dertigjarige goalie werd in eerste instantie gehuurd van Celtic, alvorens hij in 2023 transfervrij de definitieve overstap naar de Domstad maakte.