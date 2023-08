FC Twente ziet uitgerekend op dun bezette positie basiskracht wegvallen

Dinsdag, 8 augustus 2023 om 10:57 • Laatste update: 10:59

FC Twente moet het voorlopig stellen zonder Gijs Smal, zo maakt de club dinsdagochtend bekend. De linkervleugelverdediger viel in de uitwedstrijd tegen Hammarby IF uit met een blessure en is de komende weken niet inzetbaar. Het wegvallen van Smal is een hard gelag voor trainer Joseph Oosting, daar de linksbackpositie niet optimaal dubbel bezet is bij de Enschedeërs.

Smal moest vorige week donderdag in Stockholm de strijd een kwartier voor tijd staken, maar had goede hoop op een snel herstel. FC Twente maakt dinsdag echter bekend dat de kwetsuur dusdanig ernstig is dat hij de komende weken niet inzetbaar is. Dat betekent dat Smal sowieso het tweeluik met FC Riga aan zich voorbij moet laten gaan en de competitiestart mist.

Verwacht wordt dat Joshua Brenet als vervanger wordt aangewezen van Smal. De van origine rechtervleugelverdediger verkast naar de linkerkant, waardoor Alfons Sampsted op rechts de plek van Brenet overneemt. Een andere mogelijkheid is Michal Sadílek een linie terughalen. De Tsjech, doorgaans controlerende middenvelder, speelde al vaker als linksback bij Twente.

Weet Twente over twee wedstrijden af te rekenen met Riga, dan treft het later deze maand Fenerbahçe of Maribor voor een plek in de groepsfase van de Conference League. Tegen de Turkse topclub ligt een weerzien met Dusan Tadic in het verschiet. De play-offs staan gepland over twee weken. Het heenduel is op 24 augustus, de return op 31 augustus.