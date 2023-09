FC Twente wint zonder Carel Eiting in Volendam en komt gelijk met PSV

Zondag, 3 september 2023 om 16:27 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:48

FC Twente is na drie speelronden in de Eredivisie nog immer zonder puntenverlies. Trainer Joseph Oosting zag zijn elftal zondag met 0-2 winnen van FC Volendam, waardoor de Tukkers nu de tweede plaats bezetten, kort achter koploper PSV. Bij Twente ontbrak de veelbesproken Carel Eiting, die Volendam verliet na twee rechtszaken, in de wedstrijdselectie. Hij was nog niet speelgerechtigd. De onlangs aangetrokken Mitchell van Bergen moest het doen met een invalbeurt.

Beide ploegen maakten er een levendige openingsfase van in Volendam, al was het wachten op de 36ste minuut voordat het eerste doelpunt kon worden genoteerd. Een knal van Sem Steijn vloog via de ongelukkige verdediger Damon Mirani langs de kansloze doelman Mio Backhaus het doel in: 0-1. Manfred Ugalde liet in de blessuretijd van de eerste helft nog een grote kans onbenut, waardoor Twente met een minieme voorsprong de kleedkamer opzocht in het Kras Stadion.

In de jacht op de tweede treffer besloot Oosting om Naci Ünüvar halverwege in te laten invallen voor Mathias Kjølø. Kort na de hervatting gleed Steijn uit in kansrijke positie en zag de middenvelder zijn inzet naast het doel verdwijnen. Diezelfde Steijn moest in de 68ste minuut plaatsmaken voor Van Bergen. Luttele minuten nadien schreeuwde heel Volendam om een penalty na een vermeende overtreding van Michel Vlap, maar de VAR oordeelde dat dat niet het geval was geweest. De bal kwam derhalve niet op de stip te liggen.

Het was juist Twente dat het spannende duel aan de andere kant besliste. Ünüvar bediende de eveneens ingevallen Ricky van Wolfswinkel en de ervaren spits kon van dichtbij de 0-2 binnentikken. De Tukkers kwamen in de slotfase niet meer in de problemen en spoelen dus de Europese kater na de uitschakeling tegen Fenerbahçe in de Conference League weg met een overwinning in Volendam.