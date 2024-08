FC Twente speelt op Old Trafford tegen Manchester United en treft ook Lazio

De tegenstanders van FC Twente in de competitiefase van de Europa League zijn bekend. Vrijdagmiddag heeft de loting in Monaco uitgewezen dat de Tukkers het onder meer zullen opnemen tegen Manchester United (uit) en Lazio (thuis). Het exacte speelschema wordt komende zaterdag gedeeld door de UEFA.

Daags na de Champions League-loting werd er in het Grimaldi Forum bepaald wie het tegen elkaar opnemen in de Europa League. Ajax zat in Pot 1, AZ zat in Pot 2 en FC Twente werd ingedeeld in Pot 4.

In het nieuwe format van de Europa League wordt de traditionele groepsfase vervangen door een competitiefase met 36 teams, vier meer dan in het oude systeem.

Maar in tegenstelling tot een normale competitie waar ploegen elkaar allemaal twee keer treffen vinden er in de competitiefase van de Europa League slechts acht speelrondes plaats, waarbij elke ploeg vier keer uit speelt en vier keer thuis.

De top 8 van de competitiefase gaat rechtstreeks door naar de achtste finales, terwijl de teams op de plekken 9 tot en met 24 een play-off gaan afwerken om zich bij deze ploegen te voegen.

De hoofdfase van de Europa League 2024/25 begint op 25 september en er zullen in totaal acht speelrondes zijn, waarvan de laatste op 30 januari 2025 plaats zal vinden. Het exacte speelschema wordt zaterdag bekendgemaakt.

Alle tegenstanders FC Twente: Manchester United (uit), Lazio (thuis), Fenerbahçe (thuis), Olympiacos (uit), Union Sint-Gillis (thuis), Malmö FF (uit), Besiktas (thuis) en OGC Nice (uit).