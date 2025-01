FC Twente plaatst zich na dik verdiende zege op Besiktas voor tussenronde Europa League

FC Twente heeft zich donderdagavond geplaatst voor de tussenronde van de Europa League. De Tukkers waren tegen Besiktas de gehele wedstrijd de betere partij, maar kwamen ondanks enorme mogelijkheden lange tijd niet tot scoren. Diep in de tweede helft kwam de verlossende en dik verdiende treffer er alsnog, via Daan Rots: 1-0. FC Twente eindigt als 23ste en neemt het in de tussenronde op tegen Anderlecht of Bodø/Glimt.

Aan de kant van Twente had trainer Joseph Oosting geen verrassingen in petto. De oefenmeester stuurde dezelfde elf namen het veld op als vorige week bij Malmö FF (2-3). Dat hield in dat Mees Hilgers, die onlangs terugkeerde van een blessure, op de bank begon. Spits Ricky van Wolfswinkel werd in zijn rug gesteund door Rots, Sayfallah Ltaief en Sem Steijn. Bij Besiktas was Ciro Immobile de aangewezen doelpuntenmaker. Ook onder meer ex-Eredivisionisten Jonas Svensson en Milot Rashica verschenen aan de aftrap.

Twente was veruit de betere partij in de openingsfase, waarin het steeds nadrukkelijker op zoek ging naar de openingstreffer. Het leverde de Enschedeërs ook steeds grotere kansen op. Het begon bij Michel Vlap, die profiteerde van goed voorbereidend werk van Ltaief en een meter naast schoot.

Vervolgens kwam Van Wolfswinkel tweemaal in scoringspositie terecht. Dat zijn volley van buiten de zestien over ging, zal niemand hem kwalijk hebben genomen. Twee minuten later belandde een losse flodder van Ltaief perfect tot bij Van Wolfswinkel, die een leeg doel voor zich zag, mar via de grond over kopte. Van Rooij stuitte weer even later in de korte hoek op doelman Mert Günok.

Besiktas speelde tam, al moest Lars Unnerstall wel redding brengen op een verraderlijke poging van Arthur Masuaku. Maar daar bleef het in de eerste helft ook bij vanuit Turks perspectief. Twente bleef pushen, maar ook Anass Salah-Eddine had het vizier net niet genoeg op scherp staan, en de vele hoekschoppen leverden mede door goed uitkomen van Günok niets op.

Tegenvaller voor Besiktas was het geblesseerd uitvallen van Immobile. De routinier werd in de rust vervangen door Semih Kiliçsoy. Na een prima voorbereidende actie van Steijn, die op precies het juiste moment meegaf, kreeg ook Rots een enorme mogelijkheid. De buitenspeler schoot wild naast.

Twente bleef maximaal druk geven. Steijn was de volgende die dicht bij een treffer kwam. De creatieveling draaide open en schoot via Günok op de paal. De klok tikte steeds sneller door in De Grolsch Veste, waar Emirhan Topçu ontsnapte aan zijn tweede gele kaart na een overtreding op Van Wolfswinkel.

Gezien de standen op de overige velden was één doelpunt genoeg voor Twente voor plaatsing voor de tussenronde. En die treffer kwam er alsnog. Ltaief ging de combinatie aan met Van Wolfswinkel, waarna Ltaief perfect breed legde op Rots. De aanvaller haalde in één keer uit met links en liet Günok kansloos: 1-0.

In de absolute slotfase moest Unnerstall reddend één keer reddend optreden. De Duitse doelman redde met een schitterende reflex op een ziedende uithaal van Masuaku. Twente hield stand en dus mag FC Twente zich opmaken voor nog minimaal twee wedstrijden in de Europa League.