FC Twente nog volop in race: ‘De ene dag de schlemiel, de andere dag de held’

Michel Vlap was na afloop van het duel tussen Red Bull Salzburg en FC Twente (2-1) een blij man. De invaller plaatste een vrije trap vlak voor tijd in de verre hoek en daarmee bezorgde hij de Tukkers een redelijke uitgangspositie.

In gesprek met ESPN beaamt de aanvallende middenvelder dat hij vorig seizoen regelmatig dacht: waarom gaat de bal er nou niet in? "Dit maakt een hele hoop goed", vertelt Vlap lachend. "Voetbal is soms heel opportunistisch."

"De ene dag ben je de schlemiel, de andere dag de held. Ik wil niet zeggen dat ik vandaag de held was, maar ik maakte vandaag wel een belangrijke goal. Dat is wel lekker."

Twente kreeg de vrije trap toen Ricky van Wolfswinkel vlak buiten de zestien werd neergekegeld. Vlap zocht direct na dat moment contact met Van Wolfswinkel. "En met nog twee spelers, om zijn (Salzburg-goalie Janis Blaswich, red.) zicht te blokken."

"En dan zorgen dat je zo hard mogelijk in het zijnetje schiet. Dat ging perfect", lacht Vlap. Conclusie: FC Twente leeft en maakt volop kans om de nederlaag volgende week, in Enschede, recht te zetten. "Ja, zo voet het absoluut. Ik zei ook tegen de scheidsrechter: 'Hoe lang nog? Fluit maar af", besluit Vlap.

Twente kreeg al na een paar minuten een grote kans via Daan Rots, die van dichtbij faalde. Maurits Kjaergaard leek Salzburg naar een 2-0 zege te schieten, maar vlak voor tijd zorgde Vlap met zijn vrije trap er toch nog voor dat er voldoende perspectief is voor FC Twente: 2-1.