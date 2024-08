‘FC Twente moet vrezen: na Pröpper ook serieuze belangstelling voor Steijn’

Er is serieuze belangstelling voor Sem Steijn vanuit België, meldt Het Laatste Nieuws. Anderlecht ziet de 22-jarige aanvallende middenvelder graag overkomen van FC Twente.

De interesse in Steijn komt niet geheel uit de lucht vallen. De Hagenees was afgelopen seizoen goed voor 19 goals en 3 assists in 39 officiële wedstrijden. Hij had daarmee een belangrijk aandeel in het veiligstellen van het Champions League-ticket.

Het is de vraag of Steijn een stap naar Anderlecht sportief interessant genoeg vindt, daar de Belgen dit seizoen niet actief zijn in de Champions League. Paars-Wit eindigde afgelopen seizoen als derde en hoopt de groepsfase van de Europa League te halen.

Voor FC Twente is het mogelijk een kans om nog een geldbedrag over te houden aan Steijn. De middenvelder heeft nog een contract tot volgend jaar zomer met de optie op een extra jaar.

Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van Steijn op 10 miljoen euro. Het is niet bekend welk bedrag Twente verlangt indien de interesse van Anderlecht wordt doorgezet.

Sportief gezien zou een vertrek van Steijn een flinke aderlating zijn voor FC Twente. De Tukkers zagen ook aanvoerder Robin Pröpper al vertrekken. De centrumverdediger maakte een droomtransfer naar Rangers.

Komende dinsdag moet FC Twente in eigen huis een 2-1 achterstand zien goed te maken tegen RB Salzburg in de derde voorronde van de Champions League. Door een late goal van Michel Vlap heeft de ploeg van Joseph Oosting nog alles om voor te spelen.