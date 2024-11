FC Twente mist drie van zijn belangrijkste krachten bij Europa League-duel met OGC Nice

FC Twente reist zonder Lars Unnerstall, Mees Hilgers en Sem Steijn af naar Frankrijk. De Duitse sluitpost is na zijn rode kaart tegen Lazio (0-2 verlies) geschorst voor het treffen met OGC Nice, terwijl het laatstgenoemde tweetal niet fit genoeg is gebleken om het Europa League-affiche te halen.

"Hilgers is niet fit en Steijn is ziek", zo schrijven de Tukkers op de officiële clubkanalen. Unnerstall liep in de veelbesproken Europese ontmoeting met Lazio al na tien minuten tegen een terechte rode kaart aan. Een tienkoppig Twente bood dapper weerstand, maar moest uiteindelijk buigen voor de Italianen.

Het duel wordt afgewerkt in het Allianz Riviera in Nice en trapt op donderdagavond om 18:45 af. De ploeg van Franck Haise, de opvolger van huidig Ajax-trainer Francesco Farioli, zal met een goed gevoel aan de aftrap verschijnen in het eigen stadion.

In de afgelopen twee duels tankte zijn ploeg namelijk het nodige vertrouwen. Uit bij Stade Brest, die na drie duels in de Champions League nog ongeslagen zijn, werd er met 0-1 gewonnen. Ook de week daarvoor boekte de ploeg gelegen aan de Cote d'Azur een verdienstelijke overwinning: 2-1 tegen AS Monaco.

Twente en Nice staan donderdag beiden voor hun vierde Europese duel. De ploeg van Joseph Oosting verzamelde tegen Manchester United en Fenerbahçe twee knappe punten, terwijl Nice pas één keer een resultaatje haalde. Uit bij Ferencváros leden de Zuid-Fransen een 0-1 nederlaag in een duel waar Pablo Rosario tegen een rode kaart aanliep.

Derhalve zal de Nederlandse controlerende middenvelder niet van de partij zijn tegen Twente. Eerdere Europese affiches eindigden voor Nice ook niet overweldigend positief. Lazio, dat dus ook al zegevierde over Twente, won op overtuigende wijze met 4-1 van de huidige nummer vijf van de Ligue 1. Bij het treffen met Real Sociedad werd een verdienstelijk punt genoteerd: 1-1.

Bij het duel van aankomende donderdag zal, net als bij elke Europese wedstrijd deze week, voorafgaand aan de aftrap een minuut stilte worden gehouden ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de overstromingen in Valencia.

Volledige selectie FC Twente: Przemyslaw Tyton, Issam El Maach, Sam Karssies Gustaf Lagerbielke, Mathias Kjølø, Bas Kuipers, Carel Eiting, Mitchell van Bergen, Youri Regeer, Ricky van Wolfswinkel, Sam Lammers, Daan Rots, Alec Van Hoorenbeeck, Michel Vlap, Michal Sadilek, Juliën Mesbahi, Harrie Kuster, Bart van Rooij, Sayf Ltaief, Anass Salah-Eddine, Max Bruns, Mats Rots, Gijs Besselink.